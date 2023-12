«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом

Вчера, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но отыграл всего 64 минуты. Распространенным является мнение, что 27-летний футболист виноват в обоих пропущенных мячах «Арсенала».

Фанаты лондонского клуба уничтожили украинца в сети Twitter.

InfoSec Babysitter: «Зинченко не лучше Колашинаца, Тирни, Тавареша. Кронке (владелец «Арсенала» – прим.) выбросил деньги на ветер».

A. Ibrahim: «Если бы Тимбер был здоровым, то Зинченко сидел бы на скамейке».

Certified Living Dub: «Выпускать Зинченко – преступление. Артета, ты облажался».

Sag10: «Зинченко и Мартинелли не должны играть в старте. Я устал от них».

Jordan: «Никогда больше не выпускайте Зинченко. Он больше играет в центре поля, чем в защите».

Jabes Baesam: «Если Артета снова выпустит Зинченко... Он не футболист... Он должен играть Мистера Бина».

tony: «Отправьте Зинченко обратно в Украину».

Paddy: «Зинченко – самая большая проблема. Он поднял наш уровень, когда пришел, но мы уже его переросли. Люди думают, что он единственный игрок, который может контролировать игру. Кто-то с его техническими навыками не должен постоянно отдавать мяч сопернику».

Its_hassan_h: «Не могу вспомнить игрока «Арсенала», которого я бы ненавидел больше, чем Зинченко».

OxSam: «Зинченко – оружие, которое используют против «Арсенала».

