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  4. «Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
Англия
29 декабря 2023, 01:12 |
1136
5

«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом

Украинский защитник провел на поле 64 минуты

29 декабря 2023, 01:12 |
1136
5
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вчера, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но отыграл всего 64 минуты. Распространенным является мнение, что 27-летний футболист виноват в обоих пропущенных мячах «Арсенала».

Фанаты лондонского клуба уничтожили украинца в сети Twitter.

InfoSec Babysitter: «Зинченко не лучше Колашинаца, Тирни, Тавареша. Кронке (владелец «Арсенала» – прим.) выбросил деньги на ветер».

A. Ibrahim: «Если бы Тимбер был здоровым, то Зинченко сидел бы на скамейке».

Certified Living Dub: «Выпускать Зинченко – преступление. Артета, ты облажался».

Sag10: «Зинченко и Мартинелли не должны играть в старте. Я устал от них».

Jordan: «Никогда больше не выпускайте Зинченко. Он больше играет в центре поля, чем в защите».

Jabes Baesam: «Если Артета снова выпустит Зинченко... Он не футболист... Он должен играть Мистера Бина».

tony: «Отправьте Зинченко обратно в Украину».

Paddy: «Зинченко – самая большая проблема. Он поднял наш уровень, когда пришел, но мы уже его переросли. Люди думают, что он единственный игрок, который может контролировать игру. Кто-то с его техническими навыками не должен постоянно отдавать мяч сопернику».

Its_hassan_h: «Не могу вспомнить игрока «Арсенала», которого я бы ненавидел больше, чем Зинченко».

OxSam: «Зинченко – оружие, которое используют против «Арсенала».

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
від любові до ненависті один крок...
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+2
Alex Komnin
Зінченко в ідеалі треба було після Сіті йти до Італії. Умовний Наполі, Рома...Але ж хто відмовиться жити у Лондоні. А тепер - заручник обставин: в центр не поставлять, в захисті - це жах буде. Взагалі дивна кар'єра у нього. В націоналі грає на позиції атакувального півзахисника, а в клубах його постійно ставлять у захист. І схоже, що йому це подобається. 
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+1
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Андрей Шевченко
Вони абсолютно праві.
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-1
Octopus
У Гвардиолы не было такой проблемы. Когда Зинченко плохо играл, его просто садили и играл другой. У Артеты Зинченко священная корова, кто ж его посадит, да и банально некого вместо него выпустить. Ему даже замена не подготовлена.
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-1
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