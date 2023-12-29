Один из худших. Известна оценка Зинченко за матч против Вест Хэма

Вчера, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но отыграл всего 64 минуты. Распространенным является мнение, что 27-летний футболист виноват в обоих пропущенных мячах «Арсенала». Его перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 6.2 баллов из 10 возможных. Это второй худший показатель среди игроков стартового состава «канониров».

Лучшим игроком встречи признан вратарь «молотобойцев» Альфонс Ареоль, который совершил 8 сейвов и получил оценку 8.6.