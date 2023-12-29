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Англия
29 декабря 2023, 00:51 | Обновлено 29 декабря 2023, 00:52
649
3

Один из худших. Известна оценка Зинченко за матч против Вест Хэма

28 декабря проходил матч 19-го тура АПЛ

29 декабря 2023, 00:51 | Обновлено 29 декабря 2023, 00:52
649
3
Один из худших. Известна оценка Зинченко за матч против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вчера, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но отыграл всего 64 минуты. Распространенным является мнение, что 27-летний футболист виноват в обоих пропущенных мячах «Арсенала». Его перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 6.2 баллов из 10 возможных. Это второй худший показатель среди игроков стартового состава «канониров».

Лучшим игроком встречи признан вратарь «молотобойцев» Альфонс Ареоль, который совершил 8 сейвов и получил оценку 8.6.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Вест Хэм Вест Хэм оценки WhoScored Альфонс Ареоля
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Віктор Коробка
Так, Зінченко в усьому винен. То від нього м'яч відскакує, то гравець тікає - і от тобі маєш 0:2. А всі інші - просто красунчики.
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+1
Octopus
Ну тут уже должен быть выход Артеты и его корректировка игры. То, что у Зинченко 3 выигранные верховые дуэли за 60 минут, а у Вайта 1 за 90 говорит о том, что соперник знает где слабое место и теперь все будут нагружать эту зону. 
А так-то Арсенал в целом неплохо создавал. Впечатляет количество ключевых пасов - 23 против 2 у Вест Хэма. Арсенал подхватил болезнь МЮ?
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0
Андрей Шевченко
Не тяне воно АПЛ....в захисті мертвий, як даунецький упалчленець під Авдіївкою. А в півзахист не поставлять бо є набагато кращі варіанти.
 Пора назад в обісраний шлюхтар...якщо примуть, бо судились щоб відлучити його від футболу....чи в улюблену уфу.
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0
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