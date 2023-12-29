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  4. Журналист: «Скауты Наполи просматривали Судакова в 3 матчах Лиги чемпионов»
Италия
29 декабря 2023, 17:55 | Обновлено 29 декабря 2023, 18:17
221
2

Журналист: «Скауты Наполи просматривали Судакова в 3 матчах Лиги чемпионов»

В Неаполе рассчитывают на переход украинца либо в январе, либо ближайшим летом

29 декабря 2023, 17:55 | Обновлено 29 декабря 2023, 18:17
221
2
Журналист: «Скауты Наполи просматривали Судакова в 3 матчах Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Информация о том, что «Наполи» готов составить конкуренцию туринскому «Ювентусу» в борьбе за полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, обрастает новыми подробностями.

Английский журналист Бен Джейкобс сообщает о том, что неаполитанский клуб не просто наблюдает со стороны за украинским футболистом, а предпринимает определенные действия. «Скауты «Наполи» наблюдали за Судаковым в трех матчах Лиги чемпионов. Цель – трансфер либо в январе, либо ближайшим летом», – написал Джейкобс на своей странице в Twitter.

Напомним, что Судаков отыграл без замен во всех матчах группового этапа самого престижного клубного турнира Старого Света и забил один гол в ворота «Барселоны» (1:2) в столице Каталонии.

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Источник: защитник Днепра-1 покинет команду, уезжать из Украины не хочет
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Георгий Судаков Наполи Барселона - Шахтер трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Алекс 122
Новую сказку донецкие придуиали 
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contr
Попаде в Наполі до Де Лаурентіса і торба йому! Поставить відкупні мільйонів 150 і стане рабом як Кварацхелія ☝️
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