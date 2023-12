Журналист: «Скауты Наполи просматривали Судакова в 3 матчах Лиги чемпионов»

Информация о том, что «Наполи» готов составить конкуренцию туринскому «Ювентусу» в борьбе за полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, обрастает новыми подробностями.

Английский журналист Бен Джейкобс сообщает о том, что неаполитанский клуб не просто наблюдает со стороны за украинским футболистом, а предпринимает определенные действия. «Скауты «Наполи» наблюдали за Судаковым в трех матчах Лиги чемпионов. Цель – трансфер либо в январе, либо ближайшим летом», – написал Джейкобс на своей странице в Twitter.

Напомним, что Судаков отыграл без замен во всех матчах группового этапа самого престижного клубного турнира Старого Света и забил один гол в ворота «Барселоны» (1:2) в столице Каталонии.

Understand Napoli are interested in Shakhtar midfielder Georgiy Sudakov. Scouts have watched him three times in the #UCL. A target for either January or the summer. Sudakov scored against Barcelona in October.🇺🇦 pic.twitter.com/OEWb0xJnYy