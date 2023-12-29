Журналист: «Скауты Наполи просматривали Судакова в 3 матчах Лиги чемпионов»
В Неаполе рассчитывают на переход украинца либо в январе, либо ближайшим летом
Информация о том, что «Наполи» готов составить конкуренцию туринскому «Ювентусу» в борьбе за полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, обрастает новыми подробностями.
Английский журналист Бен Джейкобс сообщает о том, что неаполитанский клуб не просто наблюдает со стороны за украинским футболистом, а предпринимает определенные действия. «Скауты «Наполи» наблюдали за Судаковым в трех матчах Лиги чемпионов. Цель – трансфер либо в январе, либо ближайшим летом», – написал Джейкобс на своей странице в Twitter.
Напомним, что Судаков отыграл без замен во всех матчах группового этапа самого престижного клубного турнира Старого Света и забил один гол в ворота «Барселоны» (1:2) в столице Каталонии.
Understand Napoli are interested in Shakhtar midfielder Georgiy Sudakov. Scouts have watched him three times in the #UCL. A target for either January or the summer. Sudakov scored against Barcelona in October.🇺🇦 pic.twitter.com/OEWb0xJnYy— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 29, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Канониры» сенсационно уступили на своем поле со счетом 0:2
В минувшем сезоне Дарья Кравец выступала за итальянский клуб «Комо»