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  4. Ман Сити подпишет аргентинского таланта за 25 миллионов евро
Англия
27 декабря 2023, 21:04 |
944
1

Ман Сити подпишет аргентинского таланта за 25 миллионов евро

Клаудио Эчеверри станет игроком «горожан»

27 декабря 2023, 21:04 |
944
1
Ман Сити подпишет аргентинского таланта за 25 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

Английский «Манчестер Сити» достиг соглашения о подписании аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» согласились выплатить сумму отступных 17-летнего футболиста – 25 миллионов евро. Сейчас клубы обсуждают сроки выплаты денег.

Отмечается, что Клаудио останется в «Ривер Плейте» на правах аренды.

В этом сезоне Клаудио Эчеверри провел 6 матчей за «Ривер Плейт», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Манчестер Сити Ривер Плейт трансферы трансферы АПЛ чемпионат Аргентины по футболу аренда игрока Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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luceorius
 Дуже обдарований  хлопчисько - бачив його гру на ЧС 2023 U 17 На перспективу має вийти прекрасна зміна Де Брюйне. Та й ціна цілком прийнятна.
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