Ман Сити подпишет аргентинского таланта за 25 миллионов евро
Клаудио Эчеверри станет игроком «горожан»
Английский «Манчестер Сити» достиг соглашения о подписании аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Горожане» согласились выплатить сумму отступных 17-летнего футболиста – 25 миллионов евро. Сейчас клубы обсуждают сроки выплаты денег.
Отмечается, что Клаудио останется в «Ривер Плейте» на правах аренды.
В этом сезоне Клаудио Эчеверри провел 6 матчей за «Ривер Плейт», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
🚨🔵 Manchester City are closing in on Claudio Echeverri deal! City presented €25m official bid today — value of the release clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023
City and River, discussing best solution on payment terms. Deal will be done.
Claudio will stay at River on loan.
Here we go, coming soon ⏳🇦🇷 pic.twitter.com/L8WjPGu2gy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» заинтересованы в возобновлении полноценного сотрудничества с хавбеком
Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида эмигрировали в США еще летом нынешнего года