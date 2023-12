Ман Сити подпишет аргентинского таланта за 25 миллионов евро

Английский «Манчестер Сити» достиг соглашения о подписании аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» согласились выплатить сумму отступных 17-летнего футболиста – 25 миллионов евро. Сейчас клубы обсуждают сроки выплаты денег.

Отмечается, что Клаудио останется в «Ривер Плейте» на правах аренды.

В этом сезоне Клаудио Эчеверри провел 6 матчей за «Ривер Плейт», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

