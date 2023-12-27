Шанс для Мудрика. Стартовые составы на матч Челси – Кристал Пэлас
Матч 19-го тура АПЛ начнется в 21:30
Сегодня, 27 декабря, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Бедьяшиль, Густо, Кайседо, Галлагер, Маатсен, Мудрик, Джексон, Нкунку.
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчель, Ричардс, Лерма, Эзе, Олисе, Айю, Матета.
Introducing our starting XI...— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 27, 2023
🇫🇷 A first start for Nkunku.
🇪🇨 Caicedo returns.
🇳🇱 Maatsen is in from the off.@ParimatchUK | #CFC | #CheCry pic.twitter.com/qPe12VXud7
Your Palace XI to take on Chelsea 🦅#CPFC | #CHECRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 27, 2023
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