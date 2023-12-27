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Англия
27 декабря 2023, 20:33 | Обновлено 27 декабря 2023, 20:34
684
1

Шанс для Мудрика. Стартовые составы на матч Челси – Кристал Пэлас

Матч 19-го тура АПЛ начнется в 21:30

27 декабря 2023, 20:33 | Обновлено 27 декабря 2023, 20:34
684
1
Шанс для Мудрика. Стартовые составы на матч Челси – Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 27 декабря, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Бедьяшиль, Густо, Кайседо, Галлагер, Маатсен, Мудрик, Джексон, Нкунку.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчель, Ричардс, Лерма, Эзе, Олисе, Айю, Матета.

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Кристал Пэлас стартовые составы
Источник Sport.ua
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