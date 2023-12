Шанс для Мудрика. Стартовые составы на матч Челси – Кристал Пэлас

Сегодня, 27 декабря, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Бедьяшиль, Густо, Кайседо, Галлагер, Маатсен, Мудрик, Джексон, Нкунку.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчель, Ричардс, Лерма, Эзе, Олисе, Айю, Матета.

Introducing our starting XI...



🇫🇷 A first start for Nkunku.

🇪🇨 Caicedo returns.

🇳🇱 Maatsen is in from the off.@ParimatchUK | #CFC | #CheCry pic.twitter.com/qPe12VXud7