Цыганков – в топ-5 ассистентов Ла Лиги в 2023 году. Кто первый?
Украинский хавбек провел 33 матча чемпионата Испании в календарном году
Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вошел в топ-пятерку лучших ассистентов испанской Ла Лиги за 2023 год.
Наш соотечественник провел в календарном году 33 матча в чемпионате Испании, в которых отдал 9 голевых передач. Это четвертый показатель среди всех футболистов Ла Лиги.
Лидером по данному показателю с 13 ассистами (в 41 матче) стал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, а второе-третьем места разделили правый полузащитник «Барселоны» Рафинья и центральный хавбек «Альмерии» Лукас Робертоне с 10 результативными передачами (в 36 поединках).
13 - Atlético de Madrid's Antoine Griezmann has provided the most assists in LaLiga in 2023 calendar year (13). Inspired. pic.twitter.com/fk48zffHSz— OptaJose (@OptaJose) December 26, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами
Сейчас 54-летний украинский специалист возглавляет «Металлист 1925»