Цыганков – в топ-5 ассистентов Ла Лиги в 2023 году. Кто первый?

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вошел в топ-пятерку лучших ассистентов испанской Ла Лиги за 2023 год.

Наш соотечественник провел в календарном году 33 матча в чемпионате Испании, в которых отдал 9 голевых передач. Это четвертый показатель среди всех футболистов Ла Лиги.

Лидером по данному показателю с 13 ассистами (в 41 матче) стал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, а второе-третьем места разделили правый полузащитник «Барселоны» Рафинья и центральный хавбек «Альмерии» Лукас Робертоне с 10 результативными передачами (в 36 поединках).

