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  4. Цыганков – в топ-5 ассистентов Ла Лиги в 2023 году. Кто первый?
Испания
26 декабря 2023, 18:02 |
534
1

Цыганков – в топ-5 ассистентов Ла Лиги в 2023 году. Кто первый?

Украинский хавбек провел 33 матча чемпионата Испании в календарном году

26 декабря 2023, 18:02 |
534
1
Цыганков – в топ-5 ассистентов Ла Лиги в 2023 году. Кто первый?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вошел в топ-пятерку лучших ассистентов испанской Ла Лиги за 2023 год.

Наш соотечественник провел в календарном году 33 матча в чемпионате Испании, в которых отдал 9 голевых передач. Это четвертый показатель среди всех футболистов Ла Лиги.

Лидером по данному показателю с 13 ассистами (в 41 матче) стал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, а второе-третьем места разделили правый полузащитник «Барселоны» Рафинья и центральный хавбек «Альмерии» Лукас Робертоне с 10 результативными передачами (в 36 поединках).

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Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу Антуан Гризманн Рафинья Диас
Источник Twitter
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OKs100
Если бы не травмировался был бы первым, Гризманн и Рафинья ни о чем игроки.
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