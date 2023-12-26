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Англия
26 декабря 2023, 16:29 | Обновлено 26 декабря 2023, 17:01
315
0

Сыграют ли Кухаревич и Русин? Стартовые составы на матчи Чемпионшипа

В Англии пройдут поединки 24-го тура второго по силе дивизиона страны

26 декабря 2023, 16:29 | Обновлено 26 декабря 2023, 17:01
315
0
Сыграют ли Кухаревич и Русин? Стартовые составы на матчи Чемпионшипа
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Во вторник, 26 декабря, в Англии проходят матчи 24-го тура в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе страны.

Могут в них принять участие и украинские легионеры. Правда, ни форвард Назарий Русин («Сандерленд»), ни его коллега по амплуа Николай Кухаревич («Суонси») не попали в стартовые составы своих команд, так что за действиями партнеров пока будут наблюдать со скамейки запасных.

Отметим, что в рамках отчетного тура «Сандерленд» сыграет на выезде с «Халл Сити», а «Суонси» также в гостях померяется силами с «Саутгемптоном». На данный момент «Сандерленд» занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая на три очка от зоны плей-офф за право побороться за повышение в классе, а «Суонси» располагается на 16-й строчке, опережая идущий в зоне вылета КПР на восемь баллов.

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Назарий Русин Николай Кухаревич Сандерленд Суонси Чемпионшип Халл Сити Саутгемптон стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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