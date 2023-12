Сыграют ли Кухаревич и Русин? Стартовые составы на матчи Чемпионшипа

Во вторник, 26 декабря, в Англии проходят матчи 24-го тура в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе страны.

Могут в них принять участие и украинские легионеры. Правда, ни форвард Назарий Русин («Сандерленд»), ни его коллега по амплуа Николай Кухаревич («Суонси») не попали в стартовые составы своих команд, так что за действиями партнеров пока будут наблюдать со скамейки запасных.

Отметим, что в рамках отчетного тура «Сандерленд» сыграет на выезде с «Халл Сити», а «Суонси» также в гостях померяется силами с «Саутгемптоном». На данный момент «Сандерленд» занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая на три очка от зоны плей-офф за право побороться за повышение в классе, а «Суонси» располагается на 16-й строчке, опережая идущий в зоне вылета КПР на восемь баллов.

Our starting XI to take on Hull! 👊 #SAFC | #HULSUN pic.twitter.com/PnjtoWqWea

⚠️ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 ⚠️



Here's how the #Swans line up for this afternoon’s @SkyBetChamp fixture 🆚 Southampton.



Brought to you in partnership with @the_lcvgroup pic.twitter.com/Zo6aUtubYT