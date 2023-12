Что ждет Зинченко? Сравнение таблицы АПЛ прошлого и текущего сезона

Лондонский «Арсенал» вместе с украинским футболистом Александром Зинченко стал рождественским чемпионом АПЛ 2023/24 с 40 очками.

«Канониры» обеспечили первое место после 18-го тура чемпионата Англии благодаря ничье с «Ливерпулем» (1:1) и осечки «Астон Виллы» в игре с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Подопечные Микеля Артеты во второй раз подряд стали лидерами перед новогодними праздниками. В прошлой кампании «Арсенал» набрал 37 пунктов (за 14 сыгранных туров!) и опережал «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы на 5 очков.

Однако Зинченко и компании по итогам сезона не удалось взять титул АПЛ, проиграв в гонке за чемпионство «горожанам» (89 очков против 84).

В своей истории «Арсенал» еще дважды становился лидером перед Рождеством: в сезоне 2002/03 и 2007/08. В 2003 году лондонцы стали вторыми по окончанию кампании, а в 2008 – третьими.

Сравнение таблицы АПЛ прошлого и текущего сезона перед Рождеством

