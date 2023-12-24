Таблица АПЛ. Арсенал – рождественский лидер, Ман Сити – 5-й, что у Мудрика?
24 декабря завершился последний матч 18-го тура чемпионата Англии
21-24 декабря состоялись матчи 18-го тура Английской Премьер-лиги.
В центральном поединке тура «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 1:1. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко отыграл весь поединок. На 29-й минуте вингер «скаузеров» Мохамед Салах забил единственный гол для своей команды после того, как обыграл Зинченко.
«Астон Вилла» неожиданно сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» 1:1, причем сравняв счет на 90+7-й. Если бы «вилланы» выиграли, то возглавили бы чемпионат, поскольку «Ливерпуль» и «Арсенал» потеряли очки в очной встрече.
Игру «Манчестер Сити» – «Брентфорд» перенесли, так как «горожане» выступали на клубном чемпионате мира в Джидде, где взяли титул.
«Челси» вместе с Михаилом Мудриком сенсационно уступил «Вулверхэмптону» 1:2. Украинец начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 59-й.
Виталий Миколенко и «Эвертон» проиграли «Тоттенхэму» на выезде 1:2. Украинский защитник провел все 90 минут.
«Борнмут» вырвал победу в гостях у «Ноттингем Форест» 3:2 благодаря хет-трику Доминика Соланке. Илья Забарный в составе «вишен» отыграл всю встречу.
Рождественским чемпионом АПЛ стал лондонский «Арсенал». У подопечных Микеля Артеты 40 очков. На 2-й позиции «Ливерпуль» с 39 пунктами, а на 3-й – «Астон Вилла» (39). На 4-м месте располагается «Тоттенхэм» (36), а на 5-м – «Манчестер Сити» (34), у которого 1 игра в запасе.
Мудрик и «Челси» делят с «Вулвз» и «Борнмутом» Забарного 10-е, 11-е и 12-е места соответственно. У команд по 22 очка. «Брентфорд» и Егор Ярмолюк – на 14-й позиции (19), а «Эвертон» и Миколенко – на 16-й (16).
АПЛ. 21-24 декабря. 18-й тур
- Кристал Пэлас – Брайтон – 1:1
- Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед – 1:1
- Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0
- Тоттенхэм – Эвертон – 2:1
- Ноттингем Форест – Борнмут – 2:3
- Лутон Таун – Ньюкасл – 1:0
- Фулхэм – Бернли – 0:2
- Ливерпуль – Арсенал – 1:1
- Манчестер Сити – Брентфорд [перенесен]
- Вулверхэмптон – Челси – 2:1
Таблица АПЛ 2023/24 после 18 туров
The Premier League table at Christmas! 🎁 pic.twitter.com/4Du8GRwOYR— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 24, 2023
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