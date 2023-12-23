Рождественские чемпионы. Арсенал с Зинченко сыграл вничью с Ливерпулем
Поединок на «Энфилде» запомнился сумасшедшими эмоциями и плохой реализацией
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 18-й тур.
«Ливерпуль» – «Арсенал» - 1:1
Голы: Салах, 29 – Габриэль, 4
Предупреждения: Эндо, 45+3, Салах, 84 – Сака, 38, Хаверц, 45+4, Райс, 49, Нкетиа, 86, Уайт, 90
«Ливерпуль»: Алиссон – Цимикас (Гомес, 35), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс (Гравенберх, 68), Эндо, Собослаи – Диас (Эллиотт, 68), Гакпо (Нуньес, 67), Салах.
«Арсенал»: Рая – Зинченко, Габриэль, Салиба, Б. Уайт – Хаверц, Райс, Эдегор – Мартинелли (Троссар, 68), Жезус (Нкетиа, 77), Сака.
Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).
Удары (в створ): 13 (3) – 13 (2)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 1 – 1.
ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отто может создать проблемы
Королевский клуб может подписать Роберта Ренана из «зенита»
Всім гарного вечора.