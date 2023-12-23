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Чемпионат Англии
Ливерпуль
23.12.2023 19:30 – FT 1 : 1
Арсенал
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Англия
23 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 23 декабря 2023, 21:31
1049
12

Рождественские чемпионы. Арсенал с Зинченко сыграл вничью с Ливерпулем

Поединок на «Энфилде» запомнился сумасшедшими эмоциями и плохой реализацией

23 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 23 декабря 2023, 21:31
1049
12
Рождественские чемпионы. Арсенал с Зинченко сыграл вничью с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

«Ливерпуль» – «Арсенал» - 1:1

Голы: Салах, 29 – Габриэль, 4

Предупреждения: Эндо, 45+3, Салах, 84 – Сака, 38, Хаверц, 45+4, Райс, 49, Нкетиа, 86, Уайт, 90

«Ливерпуль»: Алиссон – Цимикас (Гомес, 35), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс (Гравенберх, 68), Эндо, Собослаи – Диас (Эллиотт, 68), Гакпо (Нуньес, 67), Салах.

«Арсенал»: Рая – Зинченко, Габриэль, Салиба, Б. Уайт – Хаверц, Райс, Эдегор – Мартинелли (Троссар, 68), Жезус (Нкетиа, 77), Сака.

Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Удары (в створ): 13 (3) – 13 (2)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 1 – 1.

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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🔱Avtoigor🔱
Яскравий видався матч, саме за це я люблю АПЛ. 
Всім гарного вечора.
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+4
u6464u
Божевільний темп гри , Арсенал виглядав посвіжіше , але у Ліверпуля було більше гольових моментів, тяжко даже сказати хто більше заслуговував на перемогу, мабуть нічия справедливіший результат гри .
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+1
Александр Толстых
Чуть седые волосы не появились после выхода Ливерпуля вчетвером на наши ворота.Хорошо, что не забили.Карточек правда нахватали,что Ливерпуль,что Арсенал.Игра понравилась,но Арсеналу зимой нужно усиление и скорейшего восстановления травмированным игрокам.
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0
Nordenus
Да уж, повезло Арсеналу что не проиграли... Зина сегодня напривозил...
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0
Александр Ад
Очікував від Арсеналу більшого,Зіна після фатальної помилки.більш помилок не допускав...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
pol-55
Для турніру результат добрий,але за 2й тайм Ліверу здалася б перемога,коли 4 на одного,чи скільки там не забиваєте ,то ж хто вам суддя,Зіна гарно аути кидав,але з Салахом...
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0
Tasha19
Матч все таки заслужено нічийний. Хоча швидкості були дуже високі всю гру. Мартінеллі в першому таймі постійно нащось намагався по пару чоловік обіграти, і втрачав м'яч.
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-1
Andy_P
Чуть недожарили печёнку. Ливерпуль имел преимущество только тогда, когда играл грубо. Сколько раз Хаверца толкали в спину, сколько били по ногам Жезуса - судья пропускал. Как только лоси набегались и перестали омиться - - у Арсенала снова было преимущество. Во втором тайме за толчёк в спину в штрафной можно было ставить пенальти.
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-1
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luceorius
 Арсенал без Зінченка міг би і виграти в Ліверпуля.
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-7
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