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Чемпионат Англии
Ливерпуль
23.12.2023 19:30 – FT 1 : 1
Арсенал
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Англия
24 декабря 2023, 00:20 | Обновлено 24 декабря 2023, 00:26
988
0

Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху

Наставник «Арсенала» прокомментировал поединок против «скаузеров»

24 декабря 2023, 00:20 | Обновлено 24 декабря 2023, 00:26
988
0
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 29-й минуте вингер «скаузеров» Мохамед Салах обыграл украинца и забил гол в ворота лондонцев.

После завершения встречи главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча:

«Невероятная игра, одна из самых напряженных, которые я видел за 20 лет в АПЛ. Во многих моментах мы играли отлично, в последние 20 минут чего-то не хватало, но ничья – справедливый результат.

Мы были наполнены решимостью атаковать и создавать им проблемы. Это команда, которая создает хаос, они играли вертикально и прямо. Они самые лучшие в мире в этом компоненте.

Я счастлив быть там, где мы есть. Завтра мы устроим отличный ужин с нашими семьями, а затем снова вернемся к работе.

Этот матч – большое испытание, и мы его точно выдержали. Ребята были невероятными. Это была невероятная игра двух команд, поднявших планку на новый уровень. Обе команды хотели победить и играли на победу. В последние 15-20 минут наша команда очень хотела победить, но мы не нашли качественный момент в последней трети, чтобы добиться этого.

«Ливерпуль» — лучшая команда в мире, которая ведет такую игру. Только был момент у Габриэла Жезуса, а уже через пять секунд мяч в нашей штрафной.

Когда мы играли здесь в прошлом году, нам не хватало некоторых важных игроков, важных элементов, которые нужно иметь, чтобы так играть против них. Сегодня у нас это было», – сказал Артета.

Видеообзор матча Ливерпуль – Арсенал – 1:1

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
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Микель Артета пресс-конференция Арсенал Лондон Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Мохамед Салах
Источник ФК Арсенал Лондон
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