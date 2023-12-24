Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 29-й минуте вингер «скаузеров» Мохамед Салах обыграл украинца и забил гол в ворота лондонцев.

После завершения встречи главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча:

«Невероятная игра, одна из самых напряженных, которые я видел за 20 лет в АПЛ. Во многих моментах мы играли отлично, в последние 20 минут чего-то не хватало, но ничья – справедливый результат.

Мы были наполнены решимостью атаковать и создавать им проблемы. Это команда, которая создает хаос, они играли вертикально и прямо. Они самые лучшие в мире в этом компоненте.

Я счастлив быть там, где мы есть. Завтра мы устроим отличный ужин с нашими семьями, а затем снова вернемся к работе.

Этот матч – большое испытание, и мы его точно выдержали. Ребята были невероятными. Это была невероятная игра двух команд, поднявших планку на новый уровень. Обе команды хотели победить и играли на победу. В последние 15-20 минут наша команда очень хотела победить, но мы не нашли качественный момент в последней трети, чтобы добиться этого.

«Ливерпуль» — лучшая команда в мире, которая ведет такую игру. Только был момент у Габриэла Жезуса, а уже через пять секунд мяч в нашей штрафной.

Когда мы играли здесь в прошлом году, нам не хватало некоторых важных игроков, важных элементов, которые нужно иметь, чтобы так играть против них. Сегодня у нас это было», – сказал Артета.

Видеообзор матча Ливерпуль – Арсенал – 1:1