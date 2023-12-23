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  4. Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Англия
23 декабря 2023, 22:30 |
2915
1

Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем

«Арсенал» не сумел обыграть «скаузеров», игра завершилась со счетом 1:1

23 декабря 2023, 22:30 |
2915
1
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Александр Зинченко

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 29-й минуте вингер «скаузеров» Мохамед Салах обыграл украинца и забил гол в ворота лондонцев. Зинченко на протяжении всего матча играл против египтянина.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.

Лучшим игроком матча был признан Мартин Эдегор (7.6), который отметился асисстом на Габриэля.

Оценки WhoScored за матч Ливерпуль – Арсенал – 1:1

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Мохамед Салах Александр Зинченко WhoScored Ливерпуль Арсенал Лондон Ливерпуль - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мартин Эдегор
Источник Sport.ua
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ulefka
Повний провал зінченка
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