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Ливерпуль
23.12.2023 19:30 - : -
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23 декабря 2023, 01:10 | Обновлено 23 декабря 2023, 01:20
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0

Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 23 декабря в 19:30 по Киеву

23 декабря 2023, 01:10 | Обновлено 23 декабря 2023, 01:20
134
0
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

23 декабря на «Энфилде» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в этом году играет пусть не идеально, но очень достойно. Она смогла, совершенно не напрягаясь, выйти в плей-офф Лиги Европы. Выступая там полуторным составом, англичане досрочно выиграли право выступать в этом же турнире весной. На этой неделе подопечные Юргена Клоппа играли в Кубке Лиги с крепким Вест Хэмом, но без ряда лидеров в старте во главе с Салахом. Но, безусловно, приоритет для мерсисайдцев - это АПЛ. Там явно ставили задачей отвоевать позиции после спада 2022/2023, когда финишировали на 5-м месте. Удалось проявить невероятное умение забивать решающие голы в добавленное время и даже совершать камбэки. Как итог, зимой, дождавшись осечек конкурентов, в декабре красные вырвались на лидирующую позицию... Чтобы оставить ее, не сумев пробить оборону Манчестер Юнайтед и закончив 0:0.

Арсенал

Клуб был, пожалуй, главным открытием прошлого сезона. Они смогли не просто наконец-то, после очень долгой, как для такого гранда, паузы, вернуться в топ-4, но и стать вице-чемпионом Туманного Альбиона. Таким образом, канониры смогли отправиться, после соответствующей паузы, и в Лигу чемпионов. Там они досрочно обеспечили себе 1-е место в квартете - не помешало поражение старому знакомому, Лансу, и даже в крайнем туре позволили ПСВ взять ничью. Приоритет для Зинченко и компании тоже в Премьер-Лиге. Удавалось вырваться даже на первое место, но после 0:1 с нынешней сенсацией, Астон Виллой, пропустили выше как раз Ливерпуль. Впрочем, 2:0 с Брайтоном позволили снова выскочить из-за спины конкурента.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне канониры взяли 4 очка в паре поединков с мерсисайдцами. Но до этого была пара побед красных.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в мерсисайдцев. Но обоим нужна победа, чтобы отпраздновать лидером АПЛ Рождество. Тут ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).

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Источник Sport.ua
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