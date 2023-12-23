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Ливерпуль
23.12.2023 19:30 – FT 1 : 1
Арсенал
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Англия
23 декабря 2023, 21:51 |
1607
3

Ливерпуль – Арсенал – 1:1. Как Зинченко пропустил Салаха. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ

23 декабря 2023, 21:51 |
1607
3
Ливерпуль – Арсенал – 1:1. Как Зинченко пропустил Салаха. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Александр Зинченко

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 29-й минуте вингер «скаузеров» Мохамед Салах обыграл украинца и забил гол в ворота лондонцев.

АПЛ. 18-й тур. 23 декабря

Ливерпуль – Арсенал – 1:1

Голы: Салах, 29 – Габриэл, 4

Видео голов и обзор матча:

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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Burevestnik
Лів-Арс 1:1 на користь МанСіті         
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0
Sashko57
И чем же Артета хотел заткнуть рот болелам ливерпуля, беззубой игрой в атаке, тихоходом зинченко, постоянными столкновениями игроков арсенала друг с другом или дворовым дыр-дыр на своей половине. Зинченко я бы вообще выпускал при счете 3/4 : 0 в пользу Арсенала, чтобы не тормозил игру и не лажался в защите "левый защитник". С такими темпами не видать Арсеналу удачи, если не изменят отношение к игре и не начнут играть в ФУТБОЛ.
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-3
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