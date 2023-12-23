23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 29-й минуте вингер «скаузеров» Мохамед Салах обыграл украинца и забил гол в ворота лондонцев.

АПЛ. 18-й тур. 23 декабря

Ливерпуль – Арсенал – 1:1

Голы: Салах, 29 – Габриэл, 4

Видео голов и обзор матча: