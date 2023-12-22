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Англия
22 декабря 2023, 22:40 |
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Ливерпуль – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги

22 декабря 2023, 22:40 |
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Ливерпуль – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23-го декабря, состоится поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 19:30.

Битва между двумя лидерами чемпионской гонки за считанные дни до Рождества – английским фанатам от такого подарка не грех и с ума сойти. «Ливерпуль» долго тянул за собой победную серию на родном стадионе, но приехал кризисный «Манчестер Юнайтед» и она завершилась (0:0). «Арсенал» тем временем не так давно проиграл «Астон Вилле» (0:1), а мог бы вместо этого иметь и более комфортное преимущество по набранным очкам над командою Юргена Клоппа, нежели один балл сейчас. Каким бы ни был результат этого матча, как минимум, одной из команд он будет сулить ухудшение позиций.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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