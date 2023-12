Невероятная серия прервана. Астон Вилла чуть не уступила аутсайдеру АПЛ

22 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 87-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Кэмерона Арчера.

Хозяевам все-таки удалось вырвать ничью в поединке. На 90+8-й Николо Дзаньоло спас подопечных Унаи Эмери от поражения.

До этого матча с «Шеффилд Юнайтед» у «Астон Виллы» был винстрик из 15 матчей на своем поле. В последних двух домашних играх «вилланы» выиграли у «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Сейчас «Астон Вилла» занимает 2-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 39 очков. «Шеффилд Юнайтед» располагается на предпоследней 19-й позиции с 9 пунктами.

АПЛ. 18-й тур. 22 декабря

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед – 1:1

Голы: Дзаньоло, 90+8 – Арчер, 87

Nicolò Zaniolo's first Premier League goal rescues a point in stoppage time. pic.twitter.com/qEWeeTmmlv

A point on road for Chris Wilder's Red and White Wizards. 🤝 pic.twitter.com/Zuz110HBVz