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Чемпионат Англии
Астон Вилла
22.12.2023 22:00 - : -
Шеффилд Юнайтед
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Англия
22 декабря 2023, 01:31 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:54
36
0

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 декабря в 22:00 по Киеву

22 декабря 2023, 01:31 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:54
36
0
Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

​​​​​​22 декабря на «Вилла Парк» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Астон Вилла» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда продолжает писать свою испанскую футбольную сказку. Уже в прошлом сезоне, придя только по ходу розыгрыша на место снятого Джеррарда, Унаи Эмери смог финишировать на седьмой позиции, наконец-то вернувшись в еврокубки. Отметим, что в Лиге конференций, хотя нужно было стартовать в квалификации, летом, англичане смотрятся достойно и пробились без особенных проблем в плей-офф. И, главное, в АПЛ, даже при усложненном графике, получается прибавлять. В ноябре обыграли 2:1 Тоттенхэм, зимой уже выдали по 1:0 с Манчестер Сити и Арсеналом, опередив в итоге горожан и запрыгнув аж на 3-е место в текущей таблице. А после непростых 2:1 с Брентфордом сузили отставание от лидера до 1-го очка.

Шеффилд Юнайтед

Клуб в итоге воссоединился со своей легендой. Уайлдер тут был еще игроком. А став тренером, Крис поднял пребывающий в затяжном кризисе клуб в Премьер-Лигу. И даже уверенно удержал его там - но только в первый сезон. В следующем все развалилось, и клинки отправились в Чемпионшип. Вернул оттуда их Хеккингботтом, пусть и только со второй попытки, но зато напрямую. Вот только долго Пол не протянул на более высоком уровне, где его подопечные смотрелись крайне слабо. После 0:5 от коллеги по повышению и нынешнего конкурента за выживание, Бернли, с этим менеджером расстались. Благо, местная легенда вернулась, и уже с Ливерпулем команда выглядела по-боевому, пусть и проиграла. Зато с Брентфордом единственный гол Макати принес столь долгожданную победу. Но с Челси были новые 0:2, пусть и при неплохой игре.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в АПЛ 2020/2021. Тогда команды обменялись минимальными победами, по 1:0, причем хозяева играли оба раза в большинстве.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей и при новом наставнике. Согласимся, что виллане явно сильнее и выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,61).

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Источник Sport.ua
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