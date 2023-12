Матч на 6 голов. Стал известен обладатель 3-го места на клубном ЧМ-2023

22 декабря состоялся матч за 3-е место на клубном чемпионате мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Египетский «Аль-Ахли» обыграв японскую «Ураву Редс» со счетом 4:2.

В полуфинале представители Египта уступили бразильскому «Флуминенсе» (0:2), а японский клуб проиграл «Манчестер Сити» (0:3). «Трехцветные» и «горожане» разыграют между собой титул.

Финальный поединок КЧМ-2023 состоится 22 декабря в 20:00 по Киеву.

Клубный чемпионат мира 2023. Матч за 3-е место

22 декабря. Джидда

Урава Редс (Япония) – Аль-Ахли (Египет) – 2:4

Голы: Канте, 43, Шольц, 54 (пен.) – Ессер Ибрахим, 19, Тоу, 25, Койзуми, 60 (автогол), Маалул, 90+8

🇪🇬 @AlAhly take bronze at the #ClubWC. 🥉