Матч на 6 голов. Стал известен обладатель 3-го места на клубном ЧМ-2023
«Аль-Ахли» обыграл «Ураву Редс» со счетом 4:2
22 декабря состоялся матч за 3-е место на клубном чемпионате мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).
Египетский «Аль-Ахли» обыграв японскую «Ураву Редс» со счетом 4:2.
В полуфинале представители Египта уступили бразильскому «Флуминенсе» (0:2), а японский клуб проиграл «Манчестер Сити» (0:3). «Трехцветные» и «горожане» разыграют между собой титул.
Финальный поединок КЧМ-2023 состоится 22 декабря в 20:00 по Киеву.
Клубный чемпионат мира 2023. Матч за 3-е место
22 декабря. Джидда
Урава Редс (Япония) – Аль-Ахли (Египет) – 2:4
Голы: Канте, 43, Шольц, 54 (пен.) – Ессер Ибрахим, 19, Тоу, 25, Койзуми, 60 (автогол), Маалул, 90+8
🇪🇬 @AlAhly take bronze at the #ClubWC. 🥉— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2023
События матча
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