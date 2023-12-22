Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч на 6 голов. Стал известен обладатель 3-го места на клубном ЧМ-2023
Клубный чемпионат мира
Урава Ред Даймондс
22.12.2023 16:30 – FT 2 : 4
Аль-Ахли Каир
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 22 декабря 2023, 19:36
1141
0

Матч на 6 голов. Стал известен обладатель 3-го места на клубном ЧМ-2023

«Аль-Ахли» обыграл «Ураву Редс» со счетом 4:2

22 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 22 декабря 2023, 19:36
1141
0
Матч на 6 голов. Стал известен обладатель 3-го места на клубном ЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря состоялся матч за 3-е место на клубном чемпионате мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Египетский «Аль-Ахли» обыграв японскую «Ураву Редс» со счетом 4:2.

В полуфинале представители Египта уступили бразильскому «Флуминенсе» (0:2), а японский клуб проиграл «Манчестер Сити» (0:3). «Трехцветные» и «горожане» разыграют между собой титул.

Финальный поединок КЧМ-2023 состоится 22 декабря в 20:00 по Киеву.

Клубный чемпионат мира 2023. Матч за 3-е место

22 декабря. Джидда

Урава Редс (Япония) – Аль-Ахли (Египет) – 2:4

Голы: Канте, 43, Шольц, 54 (пен.) – Ессер Ибрахим, 19, Тоу, 25, Койзуми, 60 (автогол), Маалул, 90+8

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Али Маалул (Аль-Ахли Каир).
60’
ГОЛ ! Автогол забил Yoshio Koizumi (Урава Ред Даймондс).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Шольц (Урава Ред Даймондс).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Kante (Урава Ред Даймондс).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Перси Тау (Аль-Ахли Каир).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Yasser Ibrahim (Аль-Ахли Каир).
По теме:
Урава Редс – Аль-Ахли – 2:4. Матч за 3-е место на КЧМ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Флуминенсе. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Барселона проиграла товарищеский матч мексиканскому клубу в Далласе
Урава Редс Аль-Ахли Каир клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Футбол | 22 декабря 2023, 00:02 12
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика

Тренер «Жироны» – о последнем матче в 2023 году

Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Футбол | 22 декабря 2023, 12:00 18
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?

21 декабря в Twitter поднялась шумиха из-за поста в паблике Madrid Zone

Сборная УПЛ по итогам осенней части сезона-2023/24 от Wyscout
Футбол | 22.12.2023, 13:27
Сборная УПЛ по итогам осенней части сезона-2023/24 от Wyscout
Сборная УПЛ по итогам осенней части сезона-2023/24 от Wyscout
ВИДЕО. «Пытки Неймара». Реабилитационная команда калечит бразильца?
Футбол | 22.12.2023, 17:35
ВИДЕО. «Пытки Неймара». Реабилитационная команда калечит бразильца?
ВИДЕО. «Пытки Неймара». Реабилитационная команда калечит бразильца?
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
Футбол | 22.12.2023, 01:07
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
21.12.2023, 22:40
Бокс
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
20.12.2023, 19:05 23
Футбол
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 77
Футбол
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
22.12.2023, 00:30 8
Футбол
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
22.12.2023, 09:00 4
Футбол
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
21.12.2023, 22:01 27
Футбол
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
20.12.2023, 17:58 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем