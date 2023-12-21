22 декабря состоится финальный матч клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидди (Саудовская Аравия).

Обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Флуминенсе» сыграет против победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Для «горожан» это будет вторая игра на этом турнире.

Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Манчестер Сити – Флуминенсе. Финал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция