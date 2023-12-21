Манчестер Сити – Флуминенсе. Финал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча клубного чемпионата мира в 20:00
22 декабря состоится финальный матч клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидди (Саудовская Аравия).
Обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Флуминенсе» сыграет против победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для «горожан» это будет вторая игра на этом турнире.
Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».
Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Манчестер Сити – Флуминенсе. Финал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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