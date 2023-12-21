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Клубный чемпионат мира
21 декабря 2023, 09:27 |
189
0

Манчестер Сити – Флуминенсе. Финал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча клубного чемпионата мира в 20:00

21 декабря 2023, 09:27 |
189
0
Манчестер Сити – Флуминенсе. Финал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ман Сити

22 декабря состоится финальный матч клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидди (Саудовская Аравия).

Обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Флуминенсе» сыграет против победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для «горожан» это будет вторая игра на этом турнире.

Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Манчестер Сити – Флуминенсе. Финал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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