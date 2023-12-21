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  4. Урава Редс – Аль-Ахли. Матч за 3 место КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
Клубный чемпионат мира
21 декабря 2023, 12:30 |
65
0

Урава Редс – Аль-Ахли. Матч за 3 место КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча за третье место клубного чемпионата мира в 16:30

21 декабря 2023, 12:30 |
65
0
Урава Редс – Аль-Ахли. Матч за 3 место КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Урава Редс

22 декабря состоится матч за третье место клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Японская «Урава Редс» сыграет против египетского «Аль-Ахли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.

Время начала встречи – 16:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Урава Редс – Аль-Ахли. Матч за 3 место КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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