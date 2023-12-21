22 декабря состоится матч за третье место клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Японская «Урава Редс» сыграет против египетского «Аль-Ахли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.

Время начала встречи – 16:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Урава Редс – Аль-Ахли. Матч за 3 место КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE