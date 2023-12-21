Клубный чемпионат мира21 декабря 2023, 12:30 |
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Урава Редс – Аль-Ахли. Матч за 3 место КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча за третье место клубного чемпионата мира в 16:30
21 декабря 2023, 12:30 |
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22 декабря состоится матч за третье место клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).
Японская «Урава Редс» сыграет против египетского «Аль-Ахли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.
Время начала встречи – 16:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Урава Редс – Аль-Ахли. Матч за 3 место КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
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