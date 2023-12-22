Клубный чемпионат мира
22.12.2023 16:30 – FT 2 : 4
Клубный чемпионат мира22 декабря 2023, 19:47 |
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Урава Редс – Аль-Ахли – 2:4. Матч за 3-е место на КЧМ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча за 3-е место на клубном чемпионате мира 2023
22 декабря 2023, 19:47 |
320
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22 декабря состоялся матч за 3-е место на клубном чемпионате мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).
Египетский «Аль-Ахли» обыграл японскую «Ураву Редс» со счетом 4:2.
Клубный чемпионат мира 2023. Матч за 3-е место
22 декабря. Джидда
Урава Редс (Япония) – Аль-Ахли (Египет) – 2:4
Голы: Канте, 43, Шольц, 54 (пен.) – Ессер Ибрахим, 19, Тоу, 25, Койзуми, 60 (автогол), Маалул, 90+8
События матча
90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Али Маалул (Аль-Ахли Каир).
60’
ГОЛ ! Автогол забил Yoshio Koizumi (Урава Ред Даймондс).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Шольц (Урава Ред Даймондс).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Kante (Урава Ред Даймондс).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Перси Тау (Аль-Ахли Каир).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Yasser Ibrahim (Аль-Ахли Каир).
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