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Клубный чемпионат мира
Урава Ред Даймондс
22.12.2023 16:30 – FT 2 : 4
Аль-Ахли Каир
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Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 19:47 |
320
0

Урава Редс – Аль-Ахли – 2:4. Матч за 3-е место на КЧМ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за 3-е место на клубном чемпионате мира 2023

22 декабря 2023, 19:47 |
320
0
Урава Редс – Аль-Ахли – 2:4. Матч за 3-е место на КЧМ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря состоялся матч за 3-е место на клубном чемпионате мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Египетский «Аль-Ахли» обыграл японскую «Ураву Редс» со счетом 4:2.

Клубный чемпионат мира 2023. Матч за 3-е место

22 декабря. Джидда

Урава Редс (Япония) – Аль-Ахли (Египет) – 2:4

Голы: Канте, 43, Шольц, 54 (пен.) – Ессер Ибрахим, 19, Тоу, 25, Койзуми, 60 (автогол), Маалул, 90+8

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Али Маалул (Аль-Ахли Каир).
60’
ГОЛ ! Автогол забил Yoshio Koizumi (Урава Ред Даймондс).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Шольц (Урава Ред Даймондс).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Kante (Урава Ред Даймондс).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Перси Тау (Аль-Ахли Каир).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Yasser Ibrahim (Аль-Ахли Каир).
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Аль-Ахли Каир Урава Редс клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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