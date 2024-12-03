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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 13:03 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:36
3064
8

ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS

Аренда Кевина Келси в США завершилась

03 декабря 2024, 13:03 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:36
3064
8
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

Венесуэльский форвард Кевин Келси возвращается в расположение донецкого «Шахтера» – его аренда в «Цинциннати» подошла к концу. Об этом сообщила пресс-служба американского клуба.

Венесуэлец был арендован «Цинциннати» до завершения 2024 года. Его контракт принадлежит донецкому «Шахтеру». «Горняки» пока не делали никаких официальных заявлений на этот счет.

«ФК «Цинциннати» хотел бы поблагодарить всех игроков, покинувших клуб, за их преданность и службу клубу», – говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Келси забил 6 голов в 25 матчах за «Цинциннати». Венесуэльский форвард помог своей команде квалифицироваться в плей-офф MLS, где команда покинула соревнование на стадии 1/8 финала.

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Кевин Келси Цинциннати (MLS) Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Major League Soccer (MLS) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига аренда игрока
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 8
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ТвояМамка
Келси в старт
Стакан банка
Ласинка аут
Всё логично 
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+2
Burevestnik
якщо він повернеться в ШД, 
то Сікан перекваліфікується в полірувальника лавки.
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+2
pricolist
Може стати основним нападником Шахтаря, зайвим точно не буде
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+1
ALM
Кєша - зірковий легіонер? І хто йому ці зірки надав?
Ответить
0
Ddd196
Зі всіх нападників шахтаря це був найкращий .чому його не люблять ніде це питання
Ответить
0
Main
Явная помощь Шахтеру во второй части чемпионата 
Если конечно Марина не дура и будет ставить его в основу 
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0
serhiy
Чувак нормально грав,але там з впушичом горшки побиті .
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0
Лига
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-1
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