Сан-Паулу летом отказался продать Шахтеру Энрике Кармо за 10 млн евро

«Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 18-летнего правого вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо.

На текущий момент, несмотря на недавние сообщения об обратном, никаких предложений в адрес бразильского клуба украинцы не делали. Все ограничивается контактами между представителями «Шахтера» и агентами Кармо.

Помимо «горняков» Кармо также интересен ПСВ, «Эвертону», «Аль-Кадисии», а также неназванному клубу из Португалии.

В «Сан-Паулу» знают о том, что их футболист пользуется популярностью на рынке, особенно в связи с тем, что контракт Кармо с «трехцветными» действует еще год и летом 2025-го молодой футболист сможет договариваться о преконтракте. Впрочем, в бразильском клубе верят, что вскоре смогут согласовать с вингером новое трудовое соглашение.

«Шахтер» интересуется Кармо уже несколько месяцев. Летом нынешнего года сообщалось, что «Сан-Паулу» отказал «горнякам» в продаже таланта, но тогда СМИ не раскрывали сумму предложения. Сейчас стало известно, что украинцы были готовы заплатить «трехцветным» 10 миллионов евро.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Кармо провел лишь 12 минут в рамках одного поединка, выступая преимущественно за молодежную команду клуба.