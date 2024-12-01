Украина. Премьер лига01 декабря 2024, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:43
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Первое предложение сделано. Шахтер нацелился на нового бразильского таланта
Горняки хотят подписать 18-летнего вингера Энрике Кармо
01 декабря 2024, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:43
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Донецкий Шахтер заинтересован в подписании 18-летнего вингера Сан-Паулу Энрике Кармо.
«Горняки» уже сделали первое предложение по трансферу бразильского таланта в размере примерно 7 млн евро. Сам бразильский клуб работает над продлением контракта с Энрике, срок действия которого рассчитан до конца 2025 года.
В текущем сезоне Кармо сыграл в составе Сан-Паулу 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Рыночная трансферная стоимость вингера составляет 200 тыс. евро.
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