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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:43
1076
0

Первое предложение сделано. Шахтер нацелился на нового бразильского таланта

Горняки хотят подписать 18-летнего вингера Энрике Кармо

01 декабря 2024, 12:42 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:43
1076
0
Первое предложение сделано. Шахтер нацелился на нового бразильского таланта
ФК Сан-Паулу. Энрике Кармо

Донецкий Шахтер заинтересован в подписании 18-летнего вингера Сан-Паулу Энрике Кармо.

«Горняки» уже сделали первое предложение по трансферу бразильского таланта в размере примерно 7 млн ​​евро. Сам бразильский клуб работает над продлением контракта с Энрике, срок действия которого рассчитан до конца 2025 года.

В текущем сезоне Кармо сыграл в составе Сан-Паулу 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Рыночная трансферная стоимость вингера составляет 200 тыс. евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Сан-Паулу трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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