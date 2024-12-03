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  4. Витория Гимараеш – Жил Висенте – 4:0. Эффектно замкнул в свои. Видео голов
Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
02.12.2024 20:45 – FT 4 : 0
Жил Висенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 декабря 2024, 04:16 |
23
0

Витория Гимараеш – Жил Висенте – 4:0. Эффектно замкнул в свои. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии

03 декабря 2024, 04:16 |
23
0
Витория Гимараеш – Жил Висенте – 4:0. Эффектно замкнул в свои. Видео голов
ФК Витория Гимараеш

2 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами Витория Гимараеш и Жил Висенте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Альфонсу Энрикеш. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 2 декабря

Витория Гимараеш – Жил Висенте – 4:0

Голы: Рамирез, 45, Круз, 46 (автогол), Ману, 60, Оливейра, 88

Видеообзор матча

Турнирная таблица чемпионата Португалии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 12 11 0 1 39 - 6 33
2 Порту 12 10 0 2 30 - 8 30
3 Бенфика 11 9 1 1 30 - 7 28
4 Санта Клара 12 8 0 4 15 - 12 24
5 Брага 12 7 2 3 20 - 11 23
6 Витория Гимараеш 12 6 3 3 16 - 11 21
7 Фамаликау 12 4 5 3 13 - 11 17
8 Морейренсе 12 5 2 5 17 - 17 17
9 Риу Аве 12 4 3 5 13 - 22 15
10 Каза Пия 12 3 4 5 10 - 16 13
11 Эшторил 12 3 4 5 10 - 17 13
12 Боавишта 12 2 4 6 7 - 15 10
13 Жил Висенте 12 2 4 6 14 - 23 10
14 АВС 12 2 4 6 9 - 20 10
15 Эштрела Амадора 12 2 3 7 10 - 21 9
16 Насьонал 11 2 3 6 6 - 15 9
17 Арока 12 2 2 8 6 - 21 8
18 Фаренсе 12 2 2 8 6 - 18 8
Полная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Нельсон Оливейра (Витория Гимараеш).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ману Силва (Витория Гимараеш).
46’
ГОЛ ! Автогол забил Sandro Cruz (Жил Висенте).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Рамирес (Витория Гимараеш).
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Витория Гимараеш Жил Висенте автогол видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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