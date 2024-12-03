02.12.2024 20:45 – FT 4 : 0
Португалия03 декабря 2024, 04:16 |
23
0
Витория Гимараеш – Жил Висенте – 4:0. Эффектно замкнул в свои. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии
03 декабря 2024, 04:16 |
23
0
2 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами Витория Гимараеш и Жил Висенте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Альфонсу Энрикеш. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Чемпионат Португалии. 12-й тур, 2 декабря
Витория Гимараеш – Жил Висенте – 4:0
Голы: Рамирез, 45, Круз, 46 (автогол), Ману, 60, Оливейра, 88
Видеообзор матча
Турнирная таблица чемпионата Португалии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|12
|11
|0
|1
|39 - 6
|33
|2
|Порту
|12
|10
|0
|2
|30 - 8
|30
|3
|Бенфика
|11
|9
|1
|1
|30 - 7
|28
|4
|Санта Клара
|12
|8
|0
|4
|15 - 12
|24
|5
|Брага
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|6
|Витория Гимараеш
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|7
|Фамаликау
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|8
|Морейренсе
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|9
|Риу Аве
|12
|4
|3
|5
|13 - 22
|15
|10
|Каза Пия
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|11
|Эшторил
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|12
|Боавишта
|12
|2
|4
|6
|7 - 15
|10
|13
|Жил Висенте
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|14
|АВС
|12
|2
|4
|6
|9 - 20
|10
|15
|Эштрела Амадора
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|16
|Насьонал
|11
|2
|3
|6
|6 - 15
|9
|17
|Арока
|12
|2
|2
|8
|6 - 21
|8
|18
|Фаренсе
|12
|2
|2
|8
|6 - 18
|8
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Нельсон Оливейра (Витория Гимараеш).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ману Силва (Витория Гимараеш).
46’
ГОЛ ! Автогол забил Sandro Cruz (Жил Висенте).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Рамирес (Витория Гимараеш).
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