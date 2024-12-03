2 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами Витория Гимараеш и Жил Висенте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Альфонсу Энрикеш. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 2 декабря

Витория Гимараеш – Жил Висенте – 4:0

Голы: Рамирез, 45, Круз, 46 (автогол), Ману, 60, Оливейра, 88

Видеообзор матча

Турнирная таблица чемпионата Португалии