ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото
Марина Литвин показала последние веяния моды
Жена нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги – Марина Литвин – блеснула нарядом в сторис.
Жена футболиста, который сейчас выступает в аренде в луганской «Заре», покрасовалась в довольно экстравагантном кожаном наряде: особой деталью в этом луке являются трусы, которые идут поверх штанов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Также на странице у девушки есть не менее впечатляющие образы. Девушка занимается моделлингом и ведет свой блог в Instagram.
Напомним, что Владислав связал жизнь с Мариной в 2023 року, свадьба состоялась в начале лета этого года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 3 декабря в 21:45 по Киеву
Источники сообщают, что «Черноморец» может сменить владельца
мать і фото - результат після виходу звідти...