Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото
Другие новости
03 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:56
1084
3

ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото

Марина Литвин показала последние веяния моды

03 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:56
1084
3
ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото
Instagram. Марина Литвин

Жена нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги – Марина Литвин – блеснула нарядом в сторис.

Жена футболиста, который сейчас выступает в аренде в луганской «Заре», покрасовалась в довольно экстравагантном кожаном наряде: особой деталью в этом луке являются трусы, которые идут поверх штанов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также на странице у девушки есть не менее впечатляющие образы. Девушка занимается моделлингом и ведет свой блог в Instagram.

Напомним, что Владислав связал жизнь с Мариной в 2023 року, свадьба состоялась в начале лета этого года.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Антонела Роккуццо – звезда Adidas, топ-инфлюенсер и мать
Максимов должен был возглавить другой клуб УПЛ. Раскрыты детали сделки
Александр ЯЦЫК: «Тотального преимущества Карпат в первом тайме не было»
фото lifestyle Владислав Супряга Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
Футбол | 03 декабря 2024, 11:02 0
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии

Поединок состоится 3 декабря в 21:45 по Киеву

Клуб УПЛ могут продать зимой из-за финансовых проблем
Футбол | 03 декабря 2024, 10:22 2
Клуб УПЛ могут продать зимой из-за финансовых проблем
Клуб УПЛ могут продать зимой из-за финансовых проблем

Источники сообщают, что «Черноморец» может сменить владельца

Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 03.12.2024, 08:55
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Футбол | 02.12.2024, 13:10
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Бокс | 03.12.2024, 07:50
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Милчел Авек
В останній добірки фото напис ТП на її фоні - дуже красномовний!
Ответить
+1
Burevestnik
там є фото на фоні будівлі з надписом ТП.
мать і фото - результат після виходу звідти...
Ответить
0
Василь Бруховський
То не від великого розуму...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.12.2024, 07:50
Бокс
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
02.12.2024, 08:58 9
Бокс
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 8
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
02.12.2024, 03:44 7
Футбол
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
01.12.2024, 19:32 4
Футбол
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
02.12.2024, 15:52 7
Хоккей
Битва умов в Сингапуре. Сыграна 6-я партия матча за титул ЧМ по шахматам
Битва умов в Сингапуре. Сыграна 6-я партия матча за титул ЧМ по шахматам
01.12.2024, 20:12
Другие виды
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
01.12.2024, 18:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем