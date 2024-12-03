ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото

Жена нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги – Марина Литвин – блеснула нарядом в сторис.

Жена футболиста, который сейчас выступает в аренде в луганской «Заре», покрасовалась в довольно экстравагантном кожаном наряде: особой деталью в этом луке являются трусы, которые идут поверх штанов.

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Также на странице у девушки есть не менее впечатляющие образы. Девушка занимается моделлингом и ведет свой блог в Instagram.

Напомним, что Владислав связал жизнь с Мариной в 2023 року, свадьба состоялась в начале лета этого года.