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Лига чемпионов АФК
Аль-Наср Эр-Рияд
02.12.2024 20:00 – FT 1 : 2
Аль-Садд
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Саудовская Аравия
03 декабря 2024, 11:49 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:50
27
0

Аль-Наср – Аль-Садд – 1:2. Позор без Роналду. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Лиги Чемпионов Азии

03 декабря 2024, 11:49 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:50
27
0
Аль-Наср – Аль-Садд – 1:2. Позор без Роналду. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря в Лиге Чемпионов Азии состоялся матч между «Аль-Наср» и «Аль-Садд».

Напряженная встреча завершилась победой гостей из Катара со счётом 2:1. Криштиану Роналду не был в заявке на этот матч, хотя раньше активно играл в Лиге Чемпионов Азии и забивал.

Лига Чемпионов Азии. 6 тур. 2 декабря

«Аль-Наср» – «Аль-Садд» – 1:2

Голы: Сесс, 80 (Автогол) – Афиф 53, Унас, 90+9

Видеообзор матча:

События матча

90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Унас (Аль-Садд).
80’
ГОЛ ! Автогол забил Ромэн Саисс (Аль-Садд).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Акрам Афиф (Аль-Садд).
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Садд Лига чемпионов Азии видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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