Аль-Наср Эр-Рияд

02.12.2024 20:00 – FT 1 : 2
Саудовская Аравия03 декабря 2024, 11:49 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:50
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Аль-Наср – Аль-Садд – 1:2. Позор без Роналду. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Лиги Чемпионов Азии
03 декабря 2024, 11:49 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:50
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2 декабря в Лиге Чемпионов Азии состоялся матч между «Аль-Наср» и «Аль-Садд».
Напряженная встреча завершилась победой гостей из Катара со счётом 2:1. Криштиану Роналду не был в заявке на этот матч, хотя раньше активно играл в Лиге Чемпионов Азии и забивал.
Лига Чемпионов Азии. 6 тур. 2 декабря
«Аль-Наср» – «Аль-Садд» – 1:2
Голы: Сесс, 80 (Автогол) – Афиф 53, Унас, 90+9
Видеообзор матча:
События матча
90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Унас (Аль-Садд).
80’
ГОЛ ! Автогол забил Ромэн Саисс (Аль-Садд).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Акрам Афиф (Аль-Садд).
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