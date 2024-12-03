Аль-Наср Эр-Рияд

2 декабря в Лиге Чемпионов Азии состоялся матч между «Аль-Наср» и «Аль-Садд».

Напряженная встреча завершилась победой гостей из Катара со счётом 2:1. Криштиану Роналду не был в заявке на этот матч, хотя раньше активно играл в Лиге Чемпионов Азии и забивал.

Лига Чемпионов Азии. 6 тур. 2 декабря

«Аль-Наср» – «Аль-Садд» – 1:2

Голы: Сесс, 80 (Автогол) – Афиф 53, Унас, 90+9

Видеообзор матча: