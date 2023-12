ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ уволил тренера. Он вернул команду в элиту

Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» объявил об уходе наставника Стива Купера. Команда в последних шести матчах чемпионата Англии пять раз проиграла и один раз сыграла вничью.

«Форест» опустился на 17-е место. Ожидается, что новым тренером станет экс-наставник «Вулверхэмптона» Нуну Санту.

Купер возглавил команду осенью 2021 года, когда «Ноттингем Форест» был аутсайдером Чемпионшипа. Это не помешало команде в итоге выйти в АПЛ по итогам сезона.

Наставник пользуется большой популярностью у болельщиков. Сообщается, что владелец клуба мог уволить Купера раньше, но учитывал мнение фанов.

Nottingham Forest confirms the departure of head coach Steve Cooper.



Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours.