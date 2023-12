Ависпа Фукуока: клуб охранников и Марадоны. С кем Шахтер сыграет в Японии

18 декабря «Шахтер» сыграет свой последний в нынешнем году поединок. Это будет матч против японской команды «Ависпа Фукуока», который состоится на «Японском национальном стадионе» вместимостью 68 тысяч зрителей и будет нести благотворительный характер. Все средства, которые будут собраны от продажи билетов и рекламы, организаторы передадут на помощь Украине и украинцам, которые пострадали от полномасштабной фазы войны с россией.

Японский футбол в целом и «Ависпа Фукуока» в частности, мягко говоря, являются не самыми известными явлениями среди украинских болельщиков, а потому сейчас мы попробуем устранить хоть небольшую часть пробелов и чуть детальнее поговорим об «осах» (прозвище «Ависпы Фукуоки») – ближайшем сопернике «горняков».

«Ависпа Фукуока» – это профессиональный футбольный клуб из Японии, который был создан в 1982 году. Изначально команда выступала под названием «Чао Бохан», так как у истоков ее основания находилась охранная фирма с аналогичным названием. Кроме того, клуб располагался в городе Фудзиэда в префектуре Сидзуока, население которого составляет чуть более 140 тысяч жителей.

В 1992 году «Чао Бохан» впервые сыграл во втором дивизионе Японской футбольной лиги, а уже через год был переведен в первый дивизион. Тогда же клуб изменил название на «Фудзиэда Блюкс» и заявил о намерении стать участником Джей-лиги – элитного дивизиона, который был основан в 1993 году и ознаменовал создание в Стране восходящего солнца системы профессионального футбола.

Впрочем, планы руководства «Фудзиэды Блюкс» по вхождению в число участников Джей-лиги не оправдались. Клубу не удалось обеспечить создание инфраструктуры должного уровня (в частности, стадиона), а также выиграть конкуренцию за болельщиков и инвесторов у «Джубило Иваты» и «Симидзу С-Палс», которые тоже представляли префектуру Сидзуока.

По этой причине боссам «Фудзиэды Блюкс» пришлось задуматься о переезде в другое место, и очень вовремя для них возник вариант с Фукуокой – городом с населением более 1,5 миллионов человек, который является административным центром одноименной префектуры. В Фукуоке местные власти и община очень хотели иметь профессиональный футбольный клуб, выступающий в Джей-лиге, а потому все звезды сошлись, и «Фудзиэда Блюкс», сменив прописку, стала называться «Фукуока Блюкс». Примечательно, что в самой Фудзиэде сохранилась команда «Чао Бохан», которая продолжала выступать на любительском уровне вплоть до 2006 года.

В начале 1995 года «Фукуока Блюкс» подписала аргентинского атакующего полузащитника Уго Марадону – родного брата легендарного Диего Марадоны, которому судьба позволила стать одним из лучших игроков за всю историю мирового футбола. Уго Марадона уехал в Страну восходящего солнца еще в 1991-м, и сперва несколько лет провел в «Тосу Фьючерс», а затем принял приглашение от «Фукуоки Блюкс».

В сезоне-1995 «Фукуока Блюкс» стала чемпионом второго по рангу дивизиона японского профессионального футбола, и наконец-то получила путевку в Джей-лигу. Вклад Уго Марадоны в это знаменательное достижение оказался невероятным – 27 забитых мячей в 27 сыгранных поединках!

С переходом в Джей-лигу «Фукуока Блюкс» решила в очередной (и пока что в последний) раз в истории поменять название. Именно так команда превратилась в «Ависпу Фукуоку» и получила прозвище «осы» (в переводе с испанского слово «avispa» означает «оса»). Переименование оказалось необходимостью для клуба, так как это позволило ему избежать потенциального спора и судебных разбирательств вокруг права собственности на торговый знак с известным производителем мужской одежды Brooks Brothers.

Уго Марадона сыграл за «Ависпу Фукуоку» полный сезон-1996 в Джей-лиге, записав на свой счет 8 голов и 3 ассиста в 21 поединке, однако в целом «осы» выглядели достаточно слабо на фоне большинства конкурентов.

С 1996 по 1998 годы «Ависпа Фукуока» занимала места в нижней части турнирной таблицы Джей-лиги, однако каждый раз оставалась участником элитарного дивизиона. Сперва – благодаря реформе, которая создавала основу для формирования Джей-лиги 2 – полноценного профессионального второго дивизиона в системе футбола Японии. Затем – при помощи победы в плей-офф за право остаться на высшем уровне.

Однако в 2001-м «Ависпа Фукуока», сумев побалансировать еще пару лет на грани вылета из Джей-лиги, все-таки покинула элитарный дивизион. «Осы» заняли предпоследнее, 15-е, место в сезоне-2001, после чего на четыре года вылетели и вынуждены были барахтаться в Джей-лиге 2.

С тех пор «Ависпа Фукуока» несколько раз возвращалась в Джей-лигу, но затем достаточно быстро снова оттуда вылетала. В 2006-м «осы» провели только год в элите, в 2011-м вернулись, но снова-таки всего на сезон, равно как повторили эту же историю и в 2016-м.

В 2021 году «Ависпа Фукуока» опять смогла ворваться в число участников Джей-лиги, и на этот раз, в отличие от предыдущих трех неудачных попыток, с ходу решила ключевую задачу по сохранению места в элите. Более того, «осы» заняли восьмое место, которое являлось для клуба наивысшим достижением вплоть до нынешнего сезона.

В Джей-лиге-2023 «Ависпа Фукуока» смогла финишировать 7-й, переписав прежний рекорд по наивысшей позиции в элитарном дивизионе японского футбола. Могла команда оказаться и значительно выше, но от пятой позиции ее, к примеру, отделило всего одно очко, а от третьего места, дающего возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов АФК, - только 7 пунктов.

По сути, именно сейчас «Ависпа Фукуока» и начинает писать свою историю на топ-уровне японского футбола. Главным творцом успехов нынешней команды является 52-летний местный специалист Сигетоси Хасебе, который не имел успешной карьеры в качестве футболиста, однако сейчас демонстрирует невероятный потенциал и перспективу на «скамейке».

В тренерское ремесло Сигетоси Хасебе пришел в 2006 году. Сперва он шесть лет работал наставником юниорских команд «Виссел Кобе», а затем в течение семи сезонов являлся ассистентом различных специалистов уже в тренерском штабе первой команды этого клуба. Первый полноценный опыт в статусе главного тренера Хасебе получил в «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба», но там руководил коллективом чуть более шести месяцев, после чего снова стал ассистентом у другого коуча – аргентинца Хуана Эснайдера.

1 февраля 2018 года Сигетоси принял решение покинуть «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба» и стать главным тренером команды «Мито Холлихок» - одного из записных аутсайдеров Джей-лиги 2. Этот коллектив за два года работы Хасебе сделал середняком дивизиона, а в феврале 2020 года ушел в «Ависпу Фукуоку».

Именно под руководством Хасебе «Ависпа Фукуока» в 2020 году стала второй в Джей-лиге 2 и завоевала путевку в элитарный дивизион, где сперва закрепилась, а сейчас пытается с каждым годом все улучшать и улучшать свои турнирные показатели и исторические достижения.

В частности, в 2023 году «Ависпа Фукуока» выиграла свой первый трофей на высшем уровне. Команда Сигетоси Хасебе стала обладательницей Кубка японской лиги, где на групповой стадии сперва финишировала на первой строчке в квартете с «Касимой Антлерс», «Альбирекс Ниигатой» и «Касивой Рейсол», затем в четвертьфинале по сумме двух матчей обыграла «Токио» (0:1, 2:0), в полуфинале одолела «Нагою Грампус» (1:0, 1:0), а в решающем поединке взяла верх над «Уравой Ред Даймондс» (2:1).

Успехи Сигетоси Хасебе не остались незамеченными среди экспертного сообщества, и по итогам сезона-2023 этот специалист был признан лучшим тренером японской Джей-лиги, что стало первой индивидуальной наградой в карьере этого наставника.

🏅 MANAGER OF THE YEAR: Shigetoshi Hasebe led Avispa Fukuoka to their first major trophy, winning the 2023 J.League YBC Levain Cup, and also steered the club to their best-ever league finish by coming in seventh place! 🇯🇵⚽️ #JLEAGUE pic.twitter.com/o7JuSRqPFl