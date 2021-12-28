Неизвестный Марадона. Талантливый Уго, оказавшийся тенью Диего Армандо

История самого младшего брата аргентинского «Золотого мальчика»

  • 28.12.2021 17:13
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Неизвестный Марадона. Талантливый Уго, оказавшийся тенью Диего Армандо
© Twitter. Уго Марадона

Сегодня, 28 декабря 2021 года, в Италии в возрасте 52 лет скончался младший брат Диего Марадоны Уго. Он также был профессиональным футболистом, хотя и не смог добраться до немыслимых вершин, которые покорил его брат. Детальнее о жизни и карьере Уго Марадоны – в материале ниже, который был впервые опубликован блогером Sport.ua 24 января нынешнего года.

***

В дебрях YouTube есть старое видео 1979 года, на котором запечатлены два брата Диего Армандо Марадоны – Рауль по прозвищу «Лало» и Уго по прозвищу «Эль Турко». На момент записи первому было 12 лет, второму – 9. В какой-то момент журналист поворачивается к Уго и спрашивает его: «Турко, ты играешь за «Архентинос Хуниорс», не так ли?» «Да», - смущенно отвечает Марадона-младший. «А на какой позиции ты играешь?» - продолжает интервьюер. «Я играю «девятку», - отвечает Уго, словно понимая, к чему клонит взрослый. «Думаешь, ты сумеешь быть похож на Диего», - пытается выкрутить интересный ответ журналист, надеясь, очевидно, на привычный детский максимализм. «Нет», - говорит Уго, и добавляет: «Нет, потому что мой старший брат – марсианин».

Но Диего Армандо, которому суждено было стать одним из величайших футболистов в истории, не был такого же мнения о таланте самого младшего из своих двух братьев. В том же 1979 году Диего в интервью France Football заявил: «У меня есть брат, который играет лучше меня и обладает исключительными навыками в работе с мячом. Думаю, он может стать великим футболистом. Сейчас он играет в молодежной команде «Архентинос Хуниорс».

Если бы Диего Армандо оказался прав, то его брат Уго действительно легко мог бы участвовать в межгалактических футбольных баталиях, если таковые вообще реальны, ведь сложно себе представить человека, обладающего лучшими, чем у Диего Марадоны, навыками в обращении с мячом. Уже сегодня мы понимаем: те слова были данью любви старшего брата к младшему. Любви искренней и безграничной. На самом деле, карьера Уго Марадоны сложилась достаточно неплохо, но он в серьезной степени стал заложником славы своего старшего брата – тенью величайшего мастера Диего Армандо...

Уго в Аргентине

В семь лет Уго Марадона поступил в академию «Архентинос Хуниорс». Для многих он тогда был просто братом Диего Армандо, который в 15 лет дебютировал за «красных жуков» и быстро стал одним из самых ярких аргентинских игроков того периода. В детском возрасте Уго был невероятно похож на своего старшего брата, из-за чего в «Архентинос Хуниорс» не могли нарадоваться, ожидая от Марадоны-младшего похожих достижений, как и у Диего Армандо.

В 1985 году Уго дебютировал на профессиональном уровне за «Архентинос Хуниорс» в возрасте 16 лет 7 месяцев и 1 дня, став вторым после брата самым молодым игроком, сыгравшим за взрослую команду этого клуба. Кто-то может заподозрить, что Уго получил такой шанс исключительно из-за своего родства с Диего Армандо, но ведь в юношескую сборную Аргентины Уго начал вызываться еще раньше, и вовсе не из-за брата. В частности, Уго помог аргентинцам отобраться на первый в истории юношеский чемпионат мира U-17, финальная часть которого состоялась в 1985 году в Китае.

На первенстве мира среди юниоров Уго Марадона выстрелил в последнем поединке группового турнира, который в целом Аргентина провела неудачно. В стартовом матче южноамериканцы проиграли Австралии (0:1), после чего сыграли вничью с ФРГ (1:1), и лишь в заключительной игре обыграли команду Конго (4:2), причем два мяча забил Уго Марадона. В плей-офф Аргентина не вышла, пропустив вперед сборную ФРГ, причем лишь по разнице мячей, которая у немцев оказалась на один лучше…

Уже после того чемпионата мира Уго начал привлекаться к играм за «Архентинос Хуниорс», а в кругу специалистов вовсю заговорили, что брат Диего Армандо действительно очень напоминает своего родственника, работу с мячом которого почти все в Аргентине уже тогда почитали гениальной.

Итальянская история

Летом 1987 года Диего Марадона вовсю играл за «Наполи» и как раз впервые в истории стал с неаполитанцами чемпионом Италии. В прессе заговорили о желании «Золотого мальчика» покинуть Неаполь (впоследствии такие разговоры после каждого сезона стали почти будничными, а менялась лишь трактовка требований футболиста), если президент клуба Коррадо Ферлайно не купит младшего брата аргентинца Уго. Функционеру пришлось пойти на эти условия, и хотя «Наполи» заплатил 300 тысяч долларов «Архентинос Хуниорс», но после осуществления сделки Ферлайно заявил, словно припечатал: «Уго Марадона, вероятно, похож на своего брата во всем. Во всем, кроме гениальности на поле».

С учетом того, что «Наполи» не имел возможности в тот момент зарегистрировать двух иностранцев, потому как одним был Диего Марадона, а другим как раз стал бразилец Карека, Ферлайно пришлось экстренно подыскивать варианты для Марадоны-младшего. Изначально «Наполи» хотел договориться о переходе Уго в «Авеллино», но там отказались от такой сделки, чем нанесли практически личную обиду Диего, который впоследствии крайне нелицеприятно высказался в прессе о «бело-зеленых». Затем неаполитанцы вели переговоры с «Эмполи», «Пескарой» и «Пизой», прежде чем наконец-то смогли согласовать трансфер молодого аргентинца в «Асколи», который арендовал сразу трех игроков «Наполи»: Селестини, Караннанте и Уго Марадону.

Пока Уго осваивается в «Асколи», Диего Армандо лично занялся переездом другого своего младшего брата Рауля из «Бока Хуниорс» в испанскую «Гранаду». За этот трансфер Диего заплатил лично, пообещав также принять участие вместе с братьями в одном из спаррингов «насридов». В итоге, благодаря паузе в Серии А, 12 ноября старший из братьев Марадона прилетел в Джидду на товарищеский матч против «Аль-Ахли», за который получил от организаторов 90 тысяч долларов, а затем 16 ноября прибыл в Испанию, надев уже футболку «Гранады» в товарищеском поединке со шведским «Мальме». Команда с Диего, Раулем и Уго Марадоной в составе выиграла со счетом 3:2, а матч надолго запомнился для болельщиков «Гранады» и стал по-настоящему историческим с точки зрения скопления на одном квадратном метре в атаке одной команды игроков с фамилией Марадона.

Персона Уго Марадоны привлекла серьезное внимание болельщиков «Асколи». От аргентинца ждали чудес, но забывали, что ему было всего-навсего 18 лет, в то время как многие «акулы пера» уже говорили, что Марадона-младший имеет все качества, чтобы превзойти своего старшего брата, являвшегося уже тогда настоящим гением футбола.

В первых двух матчах после перехода в «Асколи» Уго Марадона оказывался в стартовом составе, но его очень быстро меняли (например, в дебютном поединке аргентинец провел лишь первый тайм, после чего сразу уступил место другому футболисту). Паренек не демонстрировал ничего особенного, завершив сезон в итоге банальным футболистом ротации. На его счету не было десятков голов, как у Диего Армандо, а оказалось лишь 600 минут проведенного на поле времени и несколько голевых передач. Поэтому летом 1988 года Уго вернулся в «Наполи» достаточно тихо и скромно, хотя сам он продолжал утверждать, что до уровня Диего Армандо ему никогда дорасти не удастся, и буквально умолял журналистов перестать сравнивать его со звездным старшим братом.

Сегодняшние итальянские журналисты в большинстве своем называют опыт Уго Марадоны в «Асколи» катастрофическим. Они почти всегда сходятся на мнении, что трансфер молодого аргентинца был «мусорным» для «Асколи», хотя забывают, что на момент переезда в Италию Уго было всего 18. Физически аргентинец не был готов к требовательному футболу в Серии А, но на это мало кто обращал внимания. Многие просто хотели, чтобы в «Асколи» был свой Марадона, который бы ни в чем не уступал тянувшему наверх «Наполи». Но это было лишь мечтой болельщиков, а никак не проблемой Уго, которого с самого первого дня в Европе буквально завешали ярлыками ожиданий…

Уго в Испании

Летом 1988 года Уго снова оказался на «перекрестке семи дорог»: оставаться в «Наполи» он не мог, да и в Италии не очень хотел, но играть где-то было нужно. В итоге боссы неаполитанцев согласовали аренду Марадоны-младшего в «Райо Вальекано», который даже выплатил итальянцам порядка 20 миллионов песет за этот трансфер.

Переезд в Испанию получился для Уго достаточно шумным. Его по-прежнему поддерживал старший брат, который в прессе продолжал говорить, что «Уго просто нужно время и возможность почувствовать себя востребованным». Кроме того, о младшем из братьев очень комплиментарно отзывался Карлос Билардо, работавший в то время главным тренером национальной сборной Аргентины. Этот специалист, комментируя переезд Уго Марадоны из Италии в Испанию, говорил прессе, что «Уго – это правильная версия Диего».

И в целом переезд положительно сказался на карьере Уго. В «Райо Вальекано», игравшем в то время в Сегунде, Марадона-младший за сезон провел 35 поединков, записав на свой счет 6 забитых мячей. Его игра не осталась незамеченной на родине, и Уго вызвали в сборную Аргентины, мотивируя это решение тем, что он «является одним из немногих аргентинцев, которые в 20-летнем возрасте играют в Европе». Что правда, шанса дебютировать за «бело-голубых» молодой брат Диего Марадоны так и не получил, но его имя фигурировало в списке кандидатов на поездку на Кубок Америки-1989.

Сезон завершился для «Райо Вальекано» повышением в классе, и мадридцы согласовали с «Наполи» продление аренды Уго еще на год. Увы, но чемпионат Испании-1989/90 выдался провальным для «Райо Вальекано», который финишировал на последнем месте с серьезным отставанием даже от зоны переходных матчей. Уго Марадона забил 3 мяча в 21 поединке, а свой лучший матч выдал в дерби против «Атлетико», которое завершилось фантастической ничьей 4:4, где один из голов забил младший брат Диего Армандо.

Путь в Японию

После чемпионата мира-1990 карьера Диего Марадоны в «Наполи» по известным всем причинам пошла под откос. Старший брат уже не имел возможности помогать Раулю и Уго, а потому те искали собственные пути. И если Рауль, оказавшись без поддержки, быстро ушел в небытие, то вот самому младшему из братьев все-таки удалось отыскать себя.

Летом 1990 года Уго Марадона был выкуплен венским «Рапидом», где провел всего 3 матча (по данным другого источника – 6, третьего – и вовсе 17), а затем оказался в Уругвае, где его футбольный путь начал откровенно затухать. Но в 1992 году Уго Марадона перебрался в Японию, где сперва выступал за «Тосу Фьючерс», а затем перешел в клуб «Ависпа Фукуока», с которой в 1995 году выиграл второй дивизион чемпионата Японии, забив 27 голов в 27 поединках!

В 1996 году, продолжая играть за «Ависпа Фукуока», но уже на уровне Джей-лиги, Уго Марадона провел 21 поединок, в которых записал на свой счет 8 голов и 3 результативные передачи, но это не помогло команде аргентинца уцелеть в элите, а в следующем сезоне тот и вовсе предпочел сменить клуб.

В 1997 году Уго выступал за «Консадоле Саппоро» во втором дивизионе, и вместе с командой снова выиграл повышение в классе. На этот раз сезон в Джей-лиге выдался для Марадоны-младшего менее ярким, но он все равно забил 5 голов в 28 матчах. Чаще всего – это мячи со стандартных положений, ведь к тридцати годам Уго растерял былую скорость и предпочитал действовать на технике и собственном понимании футбола.

Именно в Японии Уго Марадона по-настоящему открыл себя футболу и футбол в себе. В азиатской стране аргентинец не чувствовал того давления на себя, которое сопровождало его на родине и в Европе. Для большинства японцев он был Марадоной – избранным, в чей талант нужно просто верить, а не постоянно тестировать его и подвергать оценкам.

После Японии Уго провел буквально пару матчей за канадский «Торонто», где имел возможность порубиться плечом к плечу со своим братом Раулем, но впоследствии тот признавался, что «люди вокруг хотели видеть Диего Марадону, а не Лало или Эль Турко». Последняя фраза, пожалуй, идеально раскрывает смысл футбольной карьеры самого Рауля, равно как и его брата Уго. «Эль Турко», правда, был все-таки достаточно талантливым, но раскрыться сумел лишь в далекой Японии, оставшись для подавляющего большинства болельщиков в глубокой тени своего старшего брата. Впрочем, фигура Диего Армандо Марадоны настолько величественна, что абсолютно не стыдно быть в его тени. Куда более стыдно для Уго было бы не осознавать масштабов старшего брата в мировом футболе, но с подобным у «Эль Турко» проблем не было еще с юных девяти лет, и его первого серьезного видеоинтервью, с упоминания которого и начиналось наше повествование…

Алексей ШАТИЛОВ

Юрий Штемберг, Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 28.01.2021 13:01
    +7
    Цікава історія
    Ссылка
    sasha18
    sasha18, 24.01.2021 22:54
    +4
    Аванси штука дуже непередбачувана
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