Скончался Уго Марадона – брат Диего. Ему было 52 года

Аргентинец умер в Италии от остановки сердца

  • 28.12.2021 17:06
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Скончался Уго Марадона – брат Диего. Ему было 52 года
© 90min.com. Уго Марадона

Сегодня утром в своем доме в Монте-ди-Прочида в провинции Неаполь скончался 52-летний брат Диего Армандо Марадоны Уго, который также был футболистом, поиграв за команды из Аргентины, Италии, Испании, Австрии, Венесуэлы, Уругвая, Японии и Канады.

Смерть наступила в результате сердечного приступа, и была констатирована прибывшей бригадой медиков.

Уго Марадона родился 9 мая 1969 года в Ланусе, и был самым младшим братом легендарного Диего Армандо Марадоны, который скончался чуть более года назад – 25 ноября 2020-го.

Подробнее о жизни и карьере Уго Марадоны читайте в специальном материале – «Неизвестный Марадона. Талантливый Уго, оказавшийся тенью Диего Армандо».

Источник — La Gazzetta dello Sport

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