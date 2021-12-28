Скончался Уго Марадона – брат Диего. Ему было 52 года

Сегодня утром в своем доме в Монте-ди-Прочида в провинции Неаполь скончался 52-летний брат Диего Армандо Марадоны Уго, который также был футболистом, поиграв за команды из Аргентины, Италии, Испании, Австрии, Венесуэлы, Уругвая, Японии и Канады.

Смерть наступила в результате сердечного приступа, и была констатирована прибывшей бригадой медиков.

Уго Марадона родился 9 мая 1969 года в Ланусе, и был самым младшим братом легендарного Диего Армандо Марадоны, который скончался чуть более года назад – 25 ноября 2020-го.

Подробнее о жизни и карьере Уго Марадоны читайте в специальном материале – «Неизвестный Марадона. Талантливый Уго, оказавшийся тенью Диего Армандо».