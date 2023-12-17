Big in Japan. История бразильца, которого сватали в Шахтер за 40 млн евро

Имя Леандро Дамиана прекрасно известно футбольным скаутам, которые занимаются ремеслом не менее 15 лет. Этого нападающего также хорошо помнят преданные почитатели бразильской Серии А, а в последние несколько лет он является культовой фигурой в японской Джей-лиге. В Украине Леандро Дамиана могут помнить те болельщики, которые стараются не упустить ни одного трансферного слуха, касающегося клубов отечественной Премьер-лиги.

В ноябре 2011 года в бразильских СМИ появилась информация, что неназванный клуб УПЛ предложил за Леандро Дамиана 40 миллионов евро – совершенно космическую сумму, которая могла бы стать рекордной для нашего чемпионата, если бы эта сделка осуществилась. Тогда назывались и два потенциальных покупателя на бразильского форварда, выступавшего за «Интернасьонал» – «Днепр» и «Шахтер».

В «Днепре» очень быстро и категорично опровергли слухи, чем занялся лично тогдашний генеральный директор этого клуба Андрей Стеценко: «Как вы говорите? Леандро Дамиан? Нет, мы не интересуемся им. Я даже имени этого не знаю. А в связи с чем интерес? Вы хотите узнать, кто предложил за него 40 миллионов евро из Украины? Это точно не мы!».

В «Шахтере» также назвали эти слухи спекуляциями, хотя спустя пару дней после опровержения, которое последовало из уст генерального директора «горняков» Сергея Палкина, ряд бразильских и британских изданий все равно продолжил тиражировать новости о том, что 40 миллионов евро за Дамиана якобы предлагал именно «Шахтер».

«Видел в интернете я эту статью. Ну, что сказать – ерунда полная! Не нужен он нам – ни за 40, ни за 30, ни за 15 миллионов. Бразильцы просто «нагревают» это имя, чтобы «Милан» в итоге сделал как можно более выгодное предложение. Они уже научились красиво продавать футболистов, поэтому действуют проверенными методами, втягивая нас в эту историю. Мы, конечно, этого футболиста знаем, мы за ним следили, контролируем и сейчас, но поверьте – никаких предложений по нему мы не делали», – комментировал резонансную новость тогда Палкин.

После того Леандро Дамиан испарился из фокуса внимания отечественных СМИ, но в свои 34 года он продолжает карьеру и по сей день. Причем в последние практически уже пять лет бразилец выступает в Японии – стране, где в ближайшее время «Шахтер» проведет благотворительный матч против команды «Ависпа Фукуока». И все это дает нам хороший повод посмотреть на то, как сложилась карьера Дамиана…

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Леандро Дамиан очень рано заявил о себе, попав «на карандаш» скаутов практически всех топ-клубов Европы. В мае 2009 года талантливый нападающий, который на начальных стадиях своей карьеры нередко действовал в полузащите, на правах аренды перешел из бразильского клуба «Атлетико Херманн Айхингер» в дубль «Интернасьонала». Чуть более чем через полгода – в январе 2010-го – «колорадос» выкупили контракт Дамиана за 175 тысяч евро, а уже в августе того же года Леандро помог «Интернасьоналу» выиграть Кубок Либертадорес, причем в финальных сражениях с мексиканской «Гвадалахарой» (2:1, 3:2) стал автором одного из мячей своей команды.

Собственно, яркий старт Дамиана в «Интернасьонале» и привлек к форварду внимание из Европы. Одним из первых клубов, куда начали сватать перспективного нападающего оказался «Шахтер», но в конце 2011 года эта история, как уже упоминалось выше, ни к чему не привела.

Летом 2012 года сборная Бразилии с Тьяго Силвой, Лукасом Моурой, Оскаром, Неймаром, Халком, Алешандре Пато и Марсело в составе стала серебряным призером футбольного турнира на Олимпийских играх в Лондоне. В решающем матче «селесао» проиграли мексиканцам, а лучшим бомбардиром соревнования стал вовсе не Неймар (3 гола) или Халк (1 гол), а наш сегодняшний герой – Леандро Дамиан, который наколотил в ворота соперников 6 мячей.

После этого в Европе интерес к Дамиану стал еще более «горячим». На руководство «Интернасьонала» выходили представители «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Барселоны», а наиболее настойчиво себя вели «Тоттенхэм» и «Наполи». После успешного сезона-2011 в бразильской Серии А, когда Леандро забил 14 мячей в 28 поединках, и феерического выступления на лондонской Олимпиаде форвард действительно был на пике славы, но боссы «Интернасьонала» воспользоваться этим шансом для выгодной продажи футболиста не сумели.

Тогда же, в 2011 и 2012 годах, Леандро Дамиан активно привлекался к играм за национальную сборную Бразилии. Всего за «селесао» форвард сыграл 17 поединков, в которых отличился 3 голами, но с июня 2013-го его в главную команду страны больше не вызывали…

Внезапный спад в карьере Дамиана начался в сезоне-2013. В бразильской Серии А форвард забил лишь 5 мячей в 26 матчах, а всего в том году отличился 13 голами в 50 поединках за «колорадос» в рамках всех турниров. Это наконец «разбудило» руководство «Интернасьонала», которое вдруг осознало, что с некогда очень выгодным трансферным активом нужно срочно что-то делать.

В январе 2014 года Леандро Дамиан перешел в «Сантос», который заплатил за сделку 13 миллионов евро. Да, это были вовсе не 40 миллионов, о которых пресса судачила в аспекте «Шахтера», или еще большая сумма, которую в «Интернасьонале» хотели получить от «Тоттенхэма», однако Дамиан установил рекорд для национального чемпионата, который держится до сих пор. До того, равно как и после того, ни один клуб Серии А не платил за бразильского игрока другому бразильскому клубу такие деньги.

На контракте в «Сантосе» Дамиан провел все пять лет, но сыграл лишь 39 матчей, в которых отличился 11 голами. Леандро начали критиковать за отсутствие скорости, плохую технику, что вынудило футболиста перебраться в аренду в «Крузейро», где он также абсолютно не преуспел, забив только 4 мяча в 23 поединках Серии А-2015.

После возвращения из «Крузейро» Дамиан попытался добиться досрочного расторжения контракта с «рыбами». Он подал в суд, мотивировав исковое требование тем, что не получал оплату за использование имиджевых прав по контракту на протяжении трех месяцев. Суд первой инстанции стал на сторону футболиста и фактически предоставил ему статус свободного агента, но «Сантос» выиграл апелляцию.

Из-за этого у Леандро едва не сорвался переход в «Бетис». Испанский клуб уже на «ленточке» работы январского трансферного окна-2016 договорился о 18-месячной аренде Дамиана, но 1 февраля отказался от сделки, из-за продолжающихся разборок между футболистом и бразильским клубом. Впрочем, 4 февраля Дамиан все-таки переехал в Испанию, после смены руководства в «Сантосе». Это также была аренда, хотя уже и 6-месячная, но зато с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

Наконец-то оказавшись в Европе Дамиан не показал ровным счетом ничего. Фактически он продолжил деградировать, сыграв лишь 129 минут в рамках 3 поединков за команду из Севильи. Поэтому неудивительно, что ни о каком выкупе контракта экс-форварда сборной Бразилии речь не зашла…

В 2016 и 2017 годах Дамиан на правах аренды выступал за «Фламенго», но продолжил разочаровывать. Летом 2017-го «Сантос» согласился отпустить Леандро в очередную аренду – в «Интернасьонал», который в предыдущем сезоне опозорился и вылетел в Серию В. Возвращение в стан фактически родной команды приободрило Дамиана, и тот сперва забил 10 мячей в 17 матчах Серии В, чем помог «колорадос» вернуться в элитарный дивизион, а затем отличился 10 голами уже в рамках 26 поединков в сезоне-2018 в самой Серии А.

Но в целом было понятно, что даже на родине Леандро Дамиан уже не способен будоражить никого – ни потенциальных покупателей, ни журналистов, ни болельщиков. Все это послужило поводом для форварда принять решение о кардинальной смене карьерного вектора, и в феврале 2019 года, после завершения контракта с «Сантосом», Дамиан на правах свободного агента перешел в клуб японской Джей-лиги «Кавасаки Фронтале».

На тот момент «Кавасаки Фронтале» был действующим чемпионом Японии, причем впервые в истории такой титул команда завоевала в 2017 году, а в 2018-м сумела отстоять его. Сезон-2020 в Джей-лиге не стал удачным ни для «Кавасаки Фронтале», ни для Леандро Дамиана. Команда финишировала лишь четвертой, а форвард отличился 9 голами в 23 матчах – неплохой показатель, но в целом не делающий бразильца какой-то звездой в глазах японских болельщиков.

Впрочем, «Кавасаки Фронтале» решил продлить контракт с Дамианом, и не прогадал. В сезоне-2020 бразилец забил уже 13 мячей в 34 матчах Джей-лиги, а «Кавасаки Фронтале» вернул себе чемпионский титул. А истинной звездой в глазах японских фанатов Леандро удалось стать по итогам розыгрыша сезона-2021. Тогда Дамиан наколотил 23 мяча в 35 поединках Джей-лиги, «Кавасаки Фронтале» вновь стал чемпионом, а бразильский форвард стал не только лучшим бомбардиром чемпионата, но и был признан лучшим игроком сезона.

В Японии Леандро Дамиану действительно удалось стать звездой первой величины, хотя о нем уже окончательно забыли на родине, а в Европе бразильца вспоминали, пожалуй, только на посиделках скаутов, когда обсуждение сводилось к вспоминанию персон, так и не сумевших оправдать выданные авансы. В Джей-лиге Дамиан настолько расцвел, что забивал мячи на любой вкус – головой, ногами, в касание, пяткой, с разворота, через себя. Это было футбольное искусство в чистом виде, благодаря которому не слишком-то и разбалованные японские фанаты искренне полюбили голеадора «Кавасаки Фронтале»…

Впрочем, как это часто бывает в подобных случаях, сказка Леандро Дамиана в «Кавасаки Фронтале» оказалась крайне быстротечной. В сезоне-2022 бразилец забил только 5 мячей в 23 поединках Джей-лиги. Его начали преследовать травмы, из-за которых с августа минувшего года и по настоящий момент Дамиан провел в лазарете в общей сложности более 6 месяцев (191 день) без учета периода, необходимого на восстановление.

В сезоне-2023 «Кавасаки Фронтале» финишировал лишь на 8-м месте, что стало повторением наихудшего результата команды в национальном чемпионате, начиная с 2012 года. Дамиан забил всего 3 мяча в 12 матчах, а потому неудивительно, что 10 декабря «Кавасаки Фронтале» выпустил официальное коммюнике, в котором сообщил, что истекающий в конце года контракт бразильского форварда продлен не будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Дамиан

«Пять лет, которые я провел в этом клубе, являются для меня ценным активом. Я искренне благодарен всем членам семьи «Кавасаки Фронтале». Я смог стать лучшим бомбардиром и MVP сезона в Джей-лиге, а также выиграл множество трофеев вместе с командой. Это заслуга тренера, персонала, моих партнеров по команде, болельщиков, официальных лиц клуба и всей семьи «Кавасаки Фронтале». Хочу сказать всем болельщикам, которые поддерживали меня: ваши мысли всегда доходили до меня и придавали мне сил и уверенности. Отныне «Кавасаки Фронтале» навсегда будет в моем сердце», – прокомментировал грядущее расставание с японским клубом Дамиан.

В «Кавасаки Фронтале» Леандро Дамиан действительно обрел себя и сумел показать наилучшие качества на поле. Он выиграл семь трофеев вместе с командой, добыл ряд важных индивидуальных наград, но что важнее – наконец-то почувствовал себя звездой первой величины, пускай не в Европе или хотя бы родной Бразилии, а за много-много километров оттуда – в Японии. Зато он был топом, он был истинным Big in Japan.