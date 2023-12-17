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17 декабря 2023, 09:00 |
610
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Big in Japan. История бразильца, которого сватали в Шахтер за 40 млн евро

Леандро Дамиан мог стать звездой УПЛ, но ему посчастливилось стать легендой только в Японии

17 декабря 2023, 09:00 |
610
0
Big in Japan. История бразильца, которого сватали в Шахтер за 40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Дамиан (в центре)

Имя Леандро Дамиана прекрасно известно футбольным скаутам, которые занимаются ремеслом не менее 15 лет. Этого нападающего также хорошо помнят преданные почитатели бразильской Серии А, а в последние несколько лет он является культовой фигурой в японской Джей-лиге. В Украине Леандро Дамиана могут помнить те болельщики, которые стараются не упустить ни одного трансферного слуха, касающегося клубов отечественной Премьер-лиги.

В ноябре 2011 года в бразильских СМИ появилась информация, что неназванный клуб УПЛ предложил за Леандро Дамиана 40 миллионов евро – совершенно космическую сумму, которая могла бы стать рекордной для нашего чемпионата, если бы эта сделка осуществилась. Тогда назывались и два потенциальных покупателя на бразильского форварда, выступавшего за «Интернасьонал» – «Днепр» и «Шахтер».

В «Днепре» очень быстро и категорично опровергли слухи, чем занялся лично тогдашний генеральный директор этого клуба Андрей Стеценко: «Как вы говорите? Леандро Дамиан? Нет, мы не интересуемся им. Я даже имени этого не знаю. А в связи с чем интерес? Вы хотите узнать, кто предложил за него 40 миллионов евро из Украины? Это точно не мы!».

В «Шахтере» также назвали эти слухи спекуляциями, хотя спустя пару дней после опровержения, которое последовало из уст генерального директора «горняков» Сергея Палкина, ряд бразильских и британских изданий все равно продолжил тиражировать новости о том, что 40 миллионов евро за Дамиана якобы предлагал именно «Шахтер».

«Видел в интернете я эту статью. Ну, что сказать – ерунда полная! Не нужен он нам – ни за 40, ни за 30, ни за 15 миллионов. Бразильцы просто «нагревают» это имя, чтобы «Милан» в итоге сделал как можно более выгодное предложение. Они уже научились красиво продавать футболистов, поэтому действуют проверенными методами, втягивая нас в эту историю. Мы, конечно, этого футболиста знаем, мы за ним следили, контролируем и сейчас, но поверьте – никаких предложений по нему мы не делали», – комментировал резонансную новость тогда Палкин.

После того Леандро Дамиан испарился из фокуса внимания отечественных СМИ, но в свои 34 года он продолжает карьеру и по сей день. Причем в последние практически уже пять лет бразилец выступает в Японии – стране, где в ближайшее время «Шахтер» проведет благотворительный матч против команды «Ависпа Фукуока». И все это дает нам хороший повод посмотреть на то, как сложилась карьера Дамиана…

***

Леандро Дамиан очень рано заявил о себе, попав «на карандаш» скаутов практически всех топ-клубов Европы. В мае 2009 года талантливый нападающий, который на начальных стадиях своей карьеры нередко действовал в полузащите, на правах аренды перешел из бразильского клуба «Атлетико Херманн Айхингер» в дубль «Интернасьонала». Чуть более чем через полгода – в январе 2010-го – «колорадос» выкупили контракт Дамиана за 175 тысяч евро, а уже в августе того же года Леандро помог «Интернасьоналу» выиграть Кубок Либертадорес, причем в финальных сражениях с мексиканской «Гвадалахарой» (2:1, 3:2) стал автором одного из мячей своей команды.

Собственно, яркий старт Дамиана в «Интернасьонале» и привлек к форварду внимание из Европы. Одним из первых клубов, куда начали сватать перспективного нападающего оказался «Шахтер», но в конце 2011 года эта история, как уже упоминалось выше, ни к чему не привела.

Летом 2012 года сборная Бразилии с Тьяго Силвой, Лукасом Моурой, Оскаром, Неймаром, Халком, Алешандре Пато и Марсело в составе стала серебряным призером футбольного турнира на Олимпийских играх в Лондоне. В решающем матче «селесао» проиграли мексиканцам, а лучшим бомбардиром соревнования стал вовсе не Неймар (3 гола) или Халк (1 гол), а наш сегодняшний герой – Леандро Дамиан, который наколотил в ворота соперников 6 мячей.

После этого в Европе интерес к Дамиану стал еще более «горячим». На руководство «Интернасьонала» выходили представители «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Барселоны», а наиболее настойчиво себя вели «Тоттенхэм» и «Наполи». После успешного сезона-2011 в бразильской Серии А, когда Леандро забил 14 мячей в 28 поединках, и феерического выступления на лондонской Олимпиаде форвард действительно был на пике славы, но боссы «Интернасьонала» воспользоваться этим шансом для выгодной продажи футболиста не сумели.

Тогда же, в 2011 и 2012 годах, Леандро Дамиан активно привлекался к играм за национальную сборную Бразилии. Всего за «селесао» форвард сыграл 17 поединков, в которых отличился 3 голами, но с июня 2013-го его в главную команду страны больше не вызывали…

Внезапный спад в карьере Дамиана начался в сезоне-2013. В бразильской Серии А форвард забил лишь 5 мячей в 26 матчах, а всего в том году отличился 13 голами в 50 поединках за «колорадос» в рамках всех турниров. Это наконец «разбудило» руководство «Интернасьонала», которое вдруг осознало, что с некогда очень выгодным трансферным активом нужно срочно что-то делать.

В январе 2014 года Леандро Дамиан перешел в «Сантос», который заплатил за сделку 13 миллионов евро. Да, это были вовсе не 40 миллионов, о которых пресса судачила в аспекте «Шахтера», или еще большая сумма, которую в «Интернасьонале» хотели получить от «Тоттенхэма», однако Дамиан установил рекорд для национального чемпионата, который держится до сих пор. До того, равно как и после того, ни один клуб Серии А не платил за бразильского игрока другому бразильскому клубу такие деньги.

На контракте в «Сантосе» Дамиан провел все пять лет, но сыграл лишь 39 матчей, в которых отличился 11 голами. Леандро начали критиковать за отсутствие скорости, плохую технику, что вынудило футболиста перебраться в аренду в «Крузейро», где он также абсолютно не преуспел, забив только 4 мяча в 23 поединках Серии А-2015.

После возвращения из «Крузейро» Дамиан попытался добиться досрочного расторжения контракта с «рыбами». Он подал в суд, мотивировав исковое требование тем, что не получал оплату за использование имиджевых прав по контракту на протяжении трех месяцев. Суд первой инстанции стал на сторону футболиста и фактически предоставил ему статус свободного агента, но «Сантос» выиграл апелляцию.

Из-за этого у Леандро едва не сорвался переход в «Бетис». Испанский клуб уже на «ленточке» работы январского трансферного окна-2016 договорился о 18-месячной аренде Дамиана, но 1 февраля отказался от сделки, из-за продолжающихся разборок между футболистом и бразильским клубом. Впрочем, 4 февраля Дамиан все-таки переехал в Испанию, после смены руководства в «Сантосе». Это также была аренда, хотя уже и 6-месячная, но зато с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

Наконец-то оказавшись в Европе Дамиан не показал ровным счетом ничего. Фактически он продолжил деградировать, сыграв лишь 129 минут в рамках 3 поединков за команду из Севильи. Поэтому неудивительно, что ни о каком выкупе контракта экс-форварда сборной Бразилии речь не зашла…

В 2016 и 2017 годах Дамиан на правах аренды выступал за «Фламенго», но продолжил разочаровывать. Летом 2017-го «Сантос» согласился отпустить Леандро в очередную аренду – в «Интернасьонал», который в предыдущем сезоне опозорился и вылетел в Серию В. Возвращение в стан фактически родной команды приободрило Дамиана, и тот сперва забил 10 мячей в 17 матчах Серии В, чем помог «колорадос» вернуться в элитарный дивизион, а затем отличился 10 голами уже в рамках 26 поединков в сезоне-2018 в самой Серии А.

Но в целом было понятно, что даже на родине Леандро Дамиан уже не способен будоражить никого – ни потенциальных покупателей, ни журналистов, ни болельщиков. Все это послужило поводом для форварда принять решение о кардинальной смене карьерного вектора, и в феврале 2019 года, после завершения контракта с «Сантосом», Дамиан на правах свободного агента перешел в клуб японской Джей-лиги «Кавасаки Фронтале».

На тот момент «Кавасаки Фронтале» был действующим чемпионом Японии, причем впервые в истории такой титул команда завоевала в 2017 году, а в 2018-м сумела отстоять его. Сезон-2020 в Джей-лиге не стал удачным ни для «Кавасаки Фронтале», ни для Леандро Дамиана. Команда финишировала лишь четвертой, а форвард отличился 9 голами в 23 матчах – неплохой показатель, но в целом не делающий бразильца какой-то звездой в глазах японских болельщиков.

Впрочем, «Кавасаки Фронтале» решил продлить контракт с Дамианом, и не прогадал. В сезоне-2020 бразилец забил уже 13 мячей в 34 матчах Джей-лиги, а «Кавасаки Фронтале» вернул себе чемпионский титул. А истинной звездой в глазах японских фанатов Леандро удалось стать по итогам розыгрыша сезона-2021. Тогда Дамиан наколотил 23 мяча в 35 поединках Джей-лиги, «Кавасаки Фронтале» вновь стал чемпионом, а бразильский форвард стал не только лучшим бомбардиром чемпионата, но и был признан лучшим игроком сезона.

В Японии Леандро Дамиану действительно удалось стать звездой первой величины, хотя о нем уже окончательно забыли на родине, а в Европе бразильца вспоминали, пожалуй, только на посиделках скаутов, когда обсуждение сводилось к вспоминанию персон, так и не сумевших оправдать выданные авансы. В Джей-лиге Дамиан настолько расцвел, что забивал мячи на любой вкус – головой, ногами, в касание, пяткой, с разворота, через себя. Это было футбольное искусство в чистом виде, благодаря которому не слишком-то и разбалованные японские фанаты искренне полюбили голеадора «Кавасаки Фронтале»…

Впрочем, как это часто бывает в подобных случаях, сказка Леандро Дамиана в «Кавасаки Фронтале» оказалась крайне быстротечной. В сезоне-2022 бразилец забил только 5 мячей в 23 поединках Джей-лиги. Его начали преследовать травмы, из-за которых с августа минувшего года и по настоящий момент Дамиан провел в лазарете в общей сложности более 6 месяцев (191 день) без учета периода, необходимого на восстановление.

В сезоне-2023 «Кавасаки Фронтале» финишировал лишь на 8-м месте, что стало повторением наихудшего результата команды в национальном чемпионате, начиная с 2012 года. Дамиан забил всего 3 мяча в 12 матчах, а потому неудивительно, что 10 декабря «Кавасаки Фронтале» выпустил официальное коммюнике, в котором сообщил, что истекающий в конце года контракт бразильского форварда продлен не будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Дамиан

«Пять лет, которые я провел в этом клубе, являются для меня ценным активом. Я искренне благодарен всем членам семьи «Кавасаки Фронтале». Я смог стать лучшим бомбардиром и MVP сезона в Джей-лиге, а также выиграл множество трофеев вместе с командой. Это заслуга тренера, персонала, моих партнеров по команде, болельщиков, официальных лиц клуба и всей семьи «Кавасаки Фронтале». Хочу сказать всем болельщикам, которые поддерживали меня: ваши мысли всегда доходили до меня и придавали мне сил и уверенности. Отныне «Кавасаки Фронтале» навсегда будет в моем сердце», – прокомментировал грядущее расставание с японским клубом Дамиан.

В «Кавасаки Фронтале» Леандро Дамиан действительно обрел себя и сумел показать наилучшие качества на поле. Он выиграл семь трофеев вместе с командой, добыл ряд важных индивидуальных наград, но что важнее – наконец-то почувствовал себя звездой первой величины, пускай не в Европе или хотя бы родной Бразилии, а за много-много километров оттуда – в Японии. Зато он был топом, он был истинным Big in Japan.

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Источник Sport.ua
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