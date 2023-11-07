ОФИЦИАЛЬНО. Японский клуб объявил о благотворительном матче с Шахтером

Японский клуб «Ависпа Фукуока», который на днях впервые в истории стал победителем Кубка японской Джей-лиги, объявил о том, что в декабре проведет благотворительный матч против чемпиона Украины «Шахтера».

Игра состоится на поле японского клуба 18 декабря в 19:00 по местному времени.

Благотворительный матч будет проведен, чтобы «распространить поддержку Украины в мире через футбол, а также передать всю прибыль на поддержку восстановления Украины».

Также посетить поединок будут приглашены украинские беженцы, находящиеся ныне на территории Японии.

Стоимость билетов на матч будет варьироваться от 5 до 150 долларов США в конвертации с японской валюты.

Отметим, что последний официальный поединок в текущем году у «Шахтера» запланирован на 13 декабря. Это будет матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Порту» на выезде.