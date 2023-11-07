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Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 09:35 | Обновлено 07 ноября 2023, 09:37
1559
1

ОФИЦИАЛЬНО. Японский клуб объявил о благотворительном матче с Шахтером

В декабре «горняки» сыграют на выезде против команды «Ависпа Фукуока»

07 ноября 2023, 09:35 | Обновлено 07 ноября 2023, 09:37
1559
1
ОФИЦИАЛЬНО. Японский клуб объявил о благотворительном матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ависпа Фукуока

Японский клуб «Ависпа Фукуока», который на днях впервые в истории стал победителем Кубка японской Джей-лиги, объявил о том, что в декабре проведет благотворительный матч против чемпиона Украины «Шахтера».

Игра состоится на поле японского клуба 18 декабря в 19:00 по местному времени.

Благотворительный матч будет проведен, чтобы «распространить поддержку Украины в мире через футбол, а также передать всю прибыль на поддержку восстановления Украины».

Также посетить поединок будут приглашены украинские беженцы, находящиеся ныне на территории Японии.

Стоимость билетов на матч будет варьироваться от 5 до 150 долларов США в конвертации с японской валюты.

Отметим, что последний официальный поединок в текущем году у «Шахтера» запланирован на 13 декабря. Это будет матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Порту» на выезде.

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Источник ФК Ависпа Фукуока
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avk2307
Цікаво скільки з Порту  до Японії летіти?
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