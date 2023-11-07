ОФИЦИАЛЬНО. Японский клуб объявил о благотворительном матче с Шахтером
В декабре «горняки» сыграют на выезде против команды «Ависпа Фукуока»
Японский клуб «Ависпа Фукуока», который на днях впервые в истории стал победителем Кубка японской Джей-лиги, объявил о том, что в декабре проведет благотворительный матч против чемпиона Украины «Шахтера».
Игра состоится на поле японского клуба 18 декабря в 19:00 по местному времени.
Благотворительный матч будет проведен, чтобы «распространить поддержку Украины в мире через футбол, а также передать всю прибыль на поддержку восстановления Украины».
Также посетить поединок будут приглашены украинские беженцы, находящиеся ныне на территории Японии.
Стоимость билетов на матч будет варьироваться от 5 до 150 долларов США в конвертации с японской валюты.
Отметим, что последний официальный поединок в текущем году у «Шахтера» запланирован на 13 декабря. Это будет матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Порту» на выезде.
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