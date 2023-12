Калинина претендует на награду Heart Award за матч со сборной Ниделандов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина претендует на награду «Heart Award» в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Также в число номинантов вошли Виктория Грунчакова (Словакия), Кэти Бултер (Великобритания) и Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).

Теннисистка, набравшая наибольшее количество голосов, получит денежный чек на определенную сумму и сможет направить средства на благотворительные цели по своему усмотрению. Проголосовать можно здесь.

«Heart Award» вручают теннисисткам, которые являются примером смелости на корте и преданности своей команде.

Калинина в этом году дебютировала в составе сборной Украины, выиграв две одиночные встречи в противостоянии со сборной Нидерландов.

Отметим, что в 2016-м эту награду выигрывала Катерина Бондаренко в Евро-Африканской зоне первой группы Кубка Федерации. Элина Свитолина была претенденткой на награду «Heart Award» в матчах плей-офф в 2021 году, но тогда больше голосов набрала канадка Лейла Фернандес.

Who's your Heart Award winner from the Billie Jean King Cup Play-offs?



Vote in the replies 👇#BJKCup pic.twitter.com/YD5aKfBDT6