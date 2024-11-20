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ITF
20 ноября 2024, 21:04 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:55
197
0

«У меня было столько моментов». Завацкая — о поражении от Краус

Украинская теннисистка прокомментировала первые дни на Кубке Билли Джин Кинг

20 ноября 2024, 21:04 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:55
197
0
«У меня было столько моментов». Завацкая — о поражении от Краус
БТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала, как сборная проводила первые игровые дни против команды Австрии на Кубке Билли Джин Кинг.

«Сначала нужно было овладеть своими эмоциями. Сезон оказался не очень удачным. Например, у меня были тяжелые турниры на грунте, которыми я недовольна, а тут нужно играть за сборную с большой ответственностью.

На первом же тренировке мы с девочками быстро адаптировались. Покрытие на турнире оставило приятное впечатление. Илья Марченко старался добавить нам уверенности во время тренировок.

Но я очень расстроилась, когда проиграла матч Краус. У меня было столько моментов, которые просто нужно было использовать. Но хорошо, что вместе с командой мы смогли переключиться и правильно подготовиться к следующим матчам», — прокомментировала Завацкая «Большому теннису Украины».

Катарина Завацкая проиграла австрийке Синье Краус со счетом – 3:6, 7:5, 5:7.

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Олександр Сільченко Источник: Большой теннис Украины
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