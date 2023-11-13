Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо

На прошлой неделе женщины играли за свои сборные в Кубке Билли Джин Кинг, а мужчины провели два турнира ATP 250. Безусловно, все внимание украинских болельщиков было приковано к матчу женской сборной против команды Нидерландов, но были и другие интересные моменты.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Нидерланды – 3:1

11-12 ноября состоялось противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Жребий в которой раз подряд за последние годы определил Украину хозяйкой матчевой встречи, но из-за российского вторжения нам снова пришлось играть номинально домашнюю встречу на нейтральной территории. На этот раз это была SEB Arena в Вильнюсе (Литва), которая пришлась по душе украинской команде.

На матч с командой Нидерландов мы не смогли выставить сильнейший состав, из нынешних наших топов была только Ангелина Калинина. Она впервые согласилась сыграть за национальную команду, став одной из самых возрастных дебютанток в истории сборной. 26-летняя Калинина в этом году закрепилась в топ-30 мирового рейтинга, именно на нее была основная надежда в этой встрече. Вторым номером значилась Ястремская, но проблема заключалась в том, что Даяна месяц не играла и длительное время занималась восстановлением. Простыми словами, она была далеко не в лучшей форме, кто смотрел матчи – наверняка заметил.

Матч №1

Ангелина Калинина (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:2, 6:3

В дебютной встрече Калининой предстояло сразится с 218-й ракеткой мира Сюзан Ламенс, о которой украинские болельщики слышали не так много. Основная опасность в этом матче заключалась в том, что груз ответственности, который лежал на Ангелине, мог негативно повлиять на результат. Впервые играть в роли первого номера национальной сборной – это очень непросто, командные выступления в теннисе и игра только за себя не идут ни в какое сравнение.

Поначалу было заметно, что Калинина солидно нервничает, да и Ламенс, как для своего рейтинга, играла прилично, особенно на приеме. Только после шестого гейма первого сета Ангелине удалось наладить проблемы на своей подаче и дальше уже вопрос о победительнице встречи не стоял. Единственным неизвестным было количество геймов, которые сможет забрать оппонентка. Во втором сете Ангелина дала слабину после того, как повела 0:2, но очень быстро вернулась в игру и заслуженно выиграла. В целом, Ламенс произвела неплохое впечатление, сразу стало ясно, что Даяна с ней еще намучается. Но разница в классе с Ангелиной была заметной.

Матч №2

Даяна Ястремская (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 3:6, 2:6

Аранча Рус – известная специалистка на грунтовых покрытиях, но на харде с ней можно спокойно играть с претензиями на успех даже теннисисткам из второй сотни. Честно говоря, удивили котировки букмекеров, которые даже чуть больше верили в победу Даяны. Нельзя сказать, что на Ястремскую не было надежд, но она явно не было фавориткой. Уже со старта стало очевидно, что в этой встречи вряд ли будет победа, уровень игры украинки был ниже ее возможностей. Единственным плюсом стало то, что и Рус не выглядела непобедимой. С прицелом на матч с Калининой, это поражение было даже в плюс, но опять же Даяне предстояло играть еще и второй матч. За это было страшно. Честно говоря, казалось, что на четвертую встречу поставят Завацкую. Мы все усвоили урок, что Катарина может преподнести приятный сюрприз, ведь в матчах за сборную и в матчах за себя – это разные люди. Вероятно, она тоже была не в лучших кондициях, Михаил Филима об этом точно еще расскажет.

Матч №3

Ангелина Калинина (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 6:4

Второй игровой день начался с матча первых номеров и чувствовалось, что победа в первом поединке помогла Ангелине обрести уверенность в своих силах. Она вошла в матч без раскачки, быстро оформила брейк и до конца первой партии не дала Аранче ни одного шанса зацепиться за свою подачу. Счет 6:4 кажется близким, но это не так, Калинина полностью контролировала ситуацию на корте.

Во второй партии сразу взять подачу представительницы Нидерландов не получилось, и с каждым геймом напряжение возрастало. В седьмом гейме Ангелина сделала брейк, но Рус ответила обратным. Пришлось еще раз брать подачу соперницы, после чего Аранча уже отыграться не смогла.

Матч №4

Даяна Ястремская (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 4:6, 6:1, 7:5

Четвертый поединок этого противостояния для нас значил очень много. Инициатива была за украинской сборной, но в случае поражения шансы на победу команды Нидерландов резко возрастали, обгоняя наши. Дело в том, что парная комбинация из сестер Надежды и Людмилы Киченок не самая стабильная. Они являются одноплановыми теннисистками, и в последнее время вместе играют редко. А сражаться предстояло против Деми Схюрс, которая только приехала из Канкуна, где играла на Итоговом турнире WTA. Поэтому играть такой пятой матч очень не хотелось, хотя после первого сета в исполнении Ястремской было похоже на то, что его уже не избежать.

Поначалу игра Даяны не вызывала приятных эмоций, соперница быстро повела 3:0, а потом 5:2. Украинка на фоне нервов Ламенс упиралась в концовке, но партию все же отдала. Отбившись в первом гейме второго сета, Ястремская заиграла лучше, поймав период, когда и соперница давала больше шансов. Вторая партия осталась за нами, но абсолютно никаких выводов из этого делать не следовало. Кроме турнира в Козерках, где Даяна оформила два камбэка, в 2023-м она проиграла все 19 матчей, в которых уступала в первом сете. Волевые победы – это точно не фишка Ястремской.

Начало третьего сета полностью подтвердило ожидания. Уровень игры снизился, на первый план вышли бойцовские качества. Девушки никак не могли защитить хотя бы одну свою подачу, первой это удалось Сюзан в седьмом гейме. Даяна сразу же сравняла на 4:4, дальше продолжился фестиваль брейков и только в 12-м гейме со второго раза украинка подала на матч. К черту качество игры, нужно поблагодарить Ястремскую, что не опустила руки и боролась до конца. Для Даяны это уже 7 победа в 9 одиночных матчах за сборную. Кто бы что не говорил, но это топовый результат. А если вспомнить, что здесь есть победы над Свёнтек и Пегулой, то ее резюме – вообще космос.

Итого в следующем году наша сборная снова попробует свои силы в раунде Квалификации, очень бы хотелось более благосклонного жребия, чем команды США или Чехии, который выпадали нам в предыдущие годы. Конечно же, много будет зависеть и от нашего состава. К сожалению, в отличие от американок и чешек, каждая потеря топ-игрока больно бьет по нашим амбициям, у них выбор куда шире.

Финал Кубка Билли Джин Кинг

С 7 по 12 ноября на закрытых хардовых кортах в Севилье играли сильнейшие женские сборные мира. На групповой стадии было много сюрпризов, например, ни одна из четырех сеяных команд, которые возглавляли свою группы, не смогла пробиться в полуфинал. И если в том, что Швейцарию и США отцепила Чехия ничего удивительного нет, что другие результаты удивили.

Сборная Словении с Кайей Юван и Тамарой Зиданшек по дополнительным показателся оказалась сильнее команд Австралии и Казахстана. Канадки с Лейлой Фернандес и Мариной Стакушич разобрали на части Испанию и Польшу. За последних не играла Ига Свёнтек, ведь она на прошлой неделе решала куда более важные задачи. Также удивили и итальянки, которые переиграли Германию и Францию. И если у немок состав далеко не самый топовый, то француженки собрали неплохую команду. Ключевой стала победа Жасмин Паолини над Каролин Гарсией. Паолини, к слову, выиграла все свои матчи кроме финального и в 27 лет показывает лучший теннис в своей жизни.

На стадии плей-офф неожиданности не закончились. Италия прогнозировано прошла Словению, а вот сборная Чехии уступила молодым и дерзким канадкам. Барбора Крейчикова обыграла 18-летнюю Марину Стакушич (6:2, 6:1) из третьей сотни рейтинга WTA, но Лейла Фернандес оказалась сильнее чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой в трех сетах (6:2, 2:6, 3:6). В парной встрече североамериканки сделали невозможное, одолев лучший дуэт мирового тенниса Крейчикова / Синякова. Постарались все та же Лейла Фернандес и Габриэла Дабровски (7:5, 7:6). Поражение было настолько обидным для чешек, что Синякова приняла решение завершить выступление в дуэте с Крейчиковой. Они не исключают, что когда-то еще будут играть вместе, но следующий сезон начнут по отдельности. Марта Костюк в этом году уже брала титул с Барбарой в Бирмингеме. Возможно, это шанс получить топовую напарницу, парный теннис Марте всегда был по душе.

В финальном противостоянии КБДК Марина Стакушич, оправившись после поражения от Крейчиковой, неожиданно обыграла Мартину Тревизан, а Фернандес разобралась с Паолини. Фантастическое выступление сборной Канады, больше сказать нечего. Только в прошлом году канадцы выиграли Кубок Дэвиса, и сразу еще один большой успех. Также учтите, что до 2019 года у канадцев вообще не было ни одного финала ни у мужчин, ни у женщин. Эжени Бушар, которая тоже приложила руку к победе, даже заявила, что сейчас теннис в Канаде – второй по популярности вид спорта после хоккея. Как видим, 10-15 лет активного развития вида спорта в стране дает феноменальный результат. Кстати, команда-победитель получит еще и 2.4 миллиона долларов призовых.

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты

ATP 250 Мец / София

У мужчин за неделю до Итогового турнира ATP было не так интересно. На хардовых турнирах во Франции и Болгарии состав участников как для соревнований такой категории был неплохой, но не более.

В Меце победу праздновал 25-летний Уго Умбер. Любопытно, что он является уроженцем этого французского города и с детства мечтал выиграть данные соревнования. Для француза это был четвертый финал турнира ATP и четвертая победа. В матче за титул Уго разобрался с «нейтральным» теннисистом Александром Шевченком, тот от злости даже сломал ракетку. Впрочем, ничего нового. Также на этом турнире завершил карьеру 34-летний немец Питер Гойовчик, который заходил в топ-40 мирового рейтинга и брал один титул на уровне ATP. В последнем своем матче он проиграл чемпиону юниорского Australian Open 2020 Харольду Майо из Франции, который в Меце впервые в карьере дошел до 1/4 финала соревнований ATP. До этого у него была лишь одна победа в основном туре.

Еще один 34-летний теннисист Адриан Маннарино не спешит завершать карьеру и взял в этом сезоне уже третий титул, до этого года он выиграл всего два. В поединке за титул в Софии он одолел Джека Дрейпера, для британца это был первый финал такого уровня. Сам Маннарино считает, что за годы карьеры лучше бить по мячу не стал, но с возрастом стал лучше понимать игру.

Виталий Сачко в Софии выиграл два матча квалификации, а в основе уступил австрийцу Себастьяну Офнеру. Илья Марченко в финале отбора проиграл Теренсу Атману из Франции. На этом же турнире в парном разряде Денис Молчанов в дуэте с представителем Казахстана Андреем Голубевым дошел до 1/4 финала.

Турниры ATP Challenger Tour и ITF

Алексей Крутых прошел квалификацию на челленджере в Хельсинки, но в первом раунде основы его переиграл Максимильян Нойкрист из Австрии.

Юлия Стародубцева играла на грунтовом турнире ITF W100 в Чарльстоне, но в первом раунде проиграла восьмой сеяной Энн Ли из США.

Александра Олейникова выступила на грунтовом турнире ITF W40 в Ираклионе (Греция). Пройдя квалификационный барьер, в стартовом матче основы она одолела соотечественницу Анастасию Соболеву, но во втором раунде уступила Екатерине Макаровой.

На 25-тысячнике ITF в Шарм-эш-Шейхе в матче за титул сразились украинцы Юрий Джавакян и Вадим Урсу. 30-летний Джавакян добыл победу в трех партиях 7:6(2), 2:6, 6:2, выиграв дебютный титул ITF.

Илья Белобородько и Вячеслав Белинский стали победителями парного разряда на турнире ITF M15 в Анталье. В матче за титул украинцы, посеянные под третьим номером, оказались сильнее румынского дуэта Калин Манда / Михай Разван Маринеску (7:6, 6:3). Для Ильи и Вячеслава это был второй совместный титул.

Юниоры

Украинцы неплохо выступили на турнире ITF J100 в Никосии. София Криворучко взяла титул в одиночном разряде, переиграв в финале первую ракетку турнира Лайму Владсон (0:6, 6:1, 6:3). Никита Белозерцев выиграл одиночный разряд, а также стал финалистом в парном разряде. Мария Емшанова также стала призеркой парного турнира.

Полина Гуменюк выиграла турнир ITF J30 в немецком Лаймене.

На этой неделе состоялся итоговый турнир серии Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour U14 by Nova Post, который проходил ТК «Marina» под Киевом. Чемпионкой среди девочек стала киевлянка Дарья Билык, в соревновании мальчиков выиграл Егор Никифоров, он тоже из Киева. Победитель и победительница получат грантовую помощь в размере 126 142 грн. Из-за воздушной тревоги официальное награждение пришлось провести в специальном укрытии, такие реалии украинского тенниса.

Вне корта

Элина Свитолина, кроме посещения своего юниорского турнира, побывала также в Днепре и в Харькове, где посетила теннисный клуб «Уникорт». Элина встретилась и с военнослужащими добровольческого подразделения «Хартия», который она поддерживает с первых дней полномасштабной войны. Также Свитолина заявила, что в будущем планирует играть за сборную, в том числе и на Олимпиаде в Париже.

Не совсем «вне корта», но Анетт Контавейт окончательно ушла из тенниса, сыграв прощальный матч против Онс Жабер из Туниса. Встреча состоялась в Таллине, эстонка проиграла со счетом 4:6, 6:4, 7-10. Если кто забыл, 27-летняя Контавейт не так давно была второй ракеткой мира в одиночном разряде, но завершила карьеру из-за дегенерации поясничного диска в спине.

Бывшая теннисистка топ-100 Фернанда Контрерас Гомес выпустила свою первую книгу, которую она начала писать книгу в разгар пандемии. Книга мексиканки – это роман в жанре фэнтези с вкраплениями исторической фантастики.