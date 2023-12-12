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12 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 12 декабря 2023, 11:48
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1

Globe Soccer Awards: названы финалисты на приз лучшего голкиперу

Борьба за признание вышла на финишную прямую

12 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 12 декабря 2023, 11:48
203
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Globe Soccer Awards: названы финалисты на приз лучшего голкиперу
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Определены имена претендентов-финалистов на получение награды лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards.

Приз разыграют Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона).

Напомним, ранее Globe Soccer Awards объявил финальный список претендентов на награду лучшему игроку года.

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Источник Sport.ua
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potemkin78
а что Кортуа в этом списке делает?
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