Globe Soccer Awards: названы финалисты на приз лучшего голкиперу

Определены имена претендентов-финалистов на получение награды лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards.

Приз разыграют Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона).

Напомним, ранее Globe Soccer Awards объявил финальный список претендентов на награду лучшему игроку года.

🏆 THE FINALISTS in the BEST GOALKEEPER category at #GlobeSoccer Awards 2023: Bounou, Courtois, Ederson, Maignan, Onana, and ter Stegen.



