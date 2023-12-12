Globe Soccer Awards: названы финалисты на приз лучшего голкиперу
Борьба за признание вышла на финишную прямую
Определены имена претендентов-финалистов на получение награды лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards.
Приз разыграют Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона).
Напомним, ранее Globe Soccer Awards объявил финальный список претендентов на награду лучшему игроку года.
🏆 THE FINALISTS in the BEST GOALKEEPER category at #GlobeSoccer Awards 2023: Bounou, Courtois, Ederson, Maignan, Onana, and ter Stegen.— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 12, 2023
PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/RAhhkYzWZq to select your winner. pic.twitter.com/E7oOTEdPDp
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