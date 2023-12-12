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12 декабря 2023, 10:33 | Обновлено 12 декабря 2023, 10:40
181
0

Известны 11 финалистов на приз игроку года от Globe Soccer Awards

Среди соискателей награды Месси и Мбаппе, а также Роналду

12 декабря 2023, 10:33 | Обновлено 12 декабря 2023, 10:40
181
0
Известны 11 финалистов на приз игроку года от Globe Soccer Awards
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Определены имена футболистов, которые вошли в финальный список претендентов на награду игроку года от Globe Soccer Awards.

В итоге за почетное признание поборются Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Напомним, в 2022 году данную награду выиграл нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Он и в 2021 году становился лучшим игроком мира по версии Globe Soccer Awards.

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Источник Twitter
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