Известны 11 финалистов на приз игроку года от Globe Soccer Awards

Определены имена футболистов, которые вошли в финальный список претендентов на награду игроку года от Globe Soccer Awards.

В итоге за почетное признание поборются Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Напомним, в 2022 году данную награду выиграл нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Он и в 2021 году становился лучшим игроком мира по версии Globe Soccer Awards.