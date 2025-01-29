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Лига чемпионов
29 января 2025, 12:39 | Обновлено 29 января 2025, 12:41
84
0

Тибо КУРТУА: «Я не знаю футболистов Бреста. Только вратаря»

Голкипер мадридского «Реала» поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов

29 января 2025, 12:39 | Обновлено 29 января 2025, 12:41
84
0
Тибо КУРТУА: «Я не знаю футболистов Бреста. Только вратаря»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

29 января состоится матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором французский «Брест» сыграет против испанского «Реала».

Накануне поединка голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа поделился мнением о предстоящей встрече:

«Если честно, я не знаю футболистов «Бреста». Почти никого. Есть только вратарь, который знаком мне, потому что он играл в Бельгии. Но я видел несколько матчей, например, в Леверкузене, и это команда, которая знает, во что она играет. «Брест» всегда хочет владеть мячом и не оставляет свободного места. Они часто побеждают соперника и играют агрессивно, особенно на домашнем стадионе. Это будет сложный и очень напряженный матч», – считает Куртуа.

«Брест» и «Реал» продолжают борьбу за попадание в восьмерку лучших – французский коллектив набрал 13 баллов (13-е место), а в активе испанского клуба 12 очков (16-я позиция).

Ранее сообщалось, что мадридский клуб может отпустить одного из лидеров команды в чемпионат Саудовской Аравии.

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Лига чемпионов Брест (Франция) Реал Мадрид Тибо Куртуа
Микола Титюк Источник: Footmercato
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