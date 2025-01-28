Мбаппе или Винисиус? Один стал лидером, второго могут продать

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в последнее время стал лидером в раздевалке клуба из-за удачных выступлений на поле.

Руководство испанского клуба считает, что из-за дисквалификации Винисиуса и убедительной игры француза, «Реал» стал более сбалансированной командой.

«Мбаппе вновь обрел искру – с целой серией голов, зафиксированных с конца ноября. В то время как Килиан процветает, Винисиус оказывается застрявшим на обочине , поскольку отбывает дисквалификацию. В Мадриде велись дискуссии о том, насколько более сбалансированными стали выглядеть «сливочные» без бразильского футболиста в их распоряжении.

Мбаппе теперь считается лидером команды. Он покорил партнеров и тренерский состав своей смелостью на футбольном поле. Винисиус остается талисманом для «Реала», когда он доступен, но его влияние в раздевалке уменьшается. Руководство мадридского клуба понимает, что вингер привлекает все больший интерес со стороны дорогостоящей Саудовской профессиональной лиги», – отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» и стал автором еще одного достижения.