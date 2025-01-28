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  4. Мбаппе или Винисиус? Один стал лидером, второго могут продать
Испания
28 января 2025, 16:47 |
281
1

Мбаппе или Винисиус? Один стал лидером, второго могут продать

Руководство «Реала» считает, что команда стала более сбалансированной

28 января 2025, 16:47 |
281
1
Мбаппе или Винисиус? Один стал лидером, второго могут продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в последнее время стал лидером в раздевалке клуба из-за удачных выступлений на поле.

Руководство испанского клуба считает, что из-за дисквалификации Винисиуса и убедительной игры француза, «Реал» стал более сбалансированной командой.

«Мбаппе вновь обрел искру – с целой серией голов, зафиксированных с конца ноября. В то время как Килиан процветает, Винисиус оказывается застрявшим на обочине , поскольку отбывает дисквалификацию. В Мадриде велись дискуссии о том, насколько более сбалансированными стали выглядеть «сливочные» без бразильского футболиста в их распоряжении.

Мбаппе теперь считается лидером команды. Он покорил партнеров и тренерский состав своей смелостью на футбольном поле. Винисиус остается талисманом для «Реала», когда он доступен, но его влияние в раздевалке уменьшается. Руководство мадридского клуба понимает, что вингер привлекает все больший интерес со стороны дорогостоящей Саудовской профессиональной лиги», – отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» и стал автором еще одного достижения.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги
Микола Титюк Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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PUMA
Если и вправду арабы за Винисиуса дают 300+ лямов то лучше продавать. Перевести Мбаппе на левый фланг( где  ему удобно) и купить топ 
ЦФ 
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