Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали лучший гол команды в ноябре 2023 года.

Признание получил результативный удар защитника Александра Зинченко в поединке с «Бернли» (3:1), украинец в стиле карате поставил финальную точку в матче. Гол украинца стал дня него первым результативным ударом в этом сезоне английского чемпионата.



Ранее Зинченко вместе с «Арсеналом» покорилось историческое достижение в Английской Премьер-лиге.

ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров

🗳️ The votes are in...



💫 Zinchenko's sensational scissor kick against Burnley has won our November Goal of the Month! 👏