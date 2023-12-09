ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Гол Александра в ворота «Бернли» назван лучшим взятием ворот «Арсенала» в ноябре
Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали лучший гол команды в ноябре 2023 года.
Признание получил результативный удар защитника Александра Зинченко в поединке с «Бернли» (3:1), украинец в стиле карате поставил финальную точку в матче. Гол украинца стал дня него первым результативным ударом в этом сезоне английского чемпионата.
Ранее Зинченко вместе с «Арсеналом» покорилось историческое достижение в Английской Премьер-лиге.
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
🗳️ The votes are in...— Arsenal (@Arsenal) December 8, 2023
💫 Zinchenko's sensational scissor kick against Burnley has won our November Goal of the Month! 👏
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