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Англия
09 декабря 2023, 11:43 | Обновлено 09 декабря 2023, 11:55
1881
0

ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров

Гол Александра в ворота «Бернли» назван лучшим взятием ворот «Арсенала» в ноябре

09 декабря 2023, 11:43 | Обновлено 09 декабря 2023, 11:55
1881
0
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали лучший гол команды в ноябре 2023 года.

Признание получил результативный удар защитника Александра Зинченко в поединке с «Бернли» (3:1), украинец в стиле карате поставил финальную точку в матче. Гол украинца стал дня него первым результативным ударом в этом сезоне английского чемпионата.

Ранее Зинченко вместе с «Арсеналом» покорилось историческое достижение в Английской Премьер-лиге.

ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров

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Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор лучший гол Бернли Арсенал - Бернли
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