Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Команда демонстрирует невероятный характер в концовках игры
5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».
Благодаря этой победе лондонцы стали первой командой в истории Английской премьер-лиги, которая в течение одного календарного года одержала пять побед благодаря голам, забитым после 90-й минуты.
В 2023 году «канониры» вырывали победы после 90-й минуты в следующих матчах:
- против Манчестер Юнайтед (3:2, гол Сака на 90-й минуте)
- против Астон Виллы (4:2, автогол Мартинеса на 93-й минуте)
- против Борнмута (3:2, Нельсон на 97-й минуте)
- против Манчестер Юнайтед (3:1, гол Райса на 90+3 минуте)
- против Лутона (4:3, гол Райса на 90+7 минуте)
Лондонский «Арсенал» находится на вершине турнирной таблицы английского чемпионата с 36 очками.
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