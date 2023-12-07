Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ

5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».

Благодаря этой победе лондонцы стали первой командой в истории Английской премьер-лиги, которая в течение одного календарного года одержала пять побед благодаря голам, забитым после 90-й минуты.

В 2023 году «канониры» вырывали победы после 90-й минуты в следующих матчах:

против Манчестер Юнайтед (3:2, гол Сака на 90-й минуте)

против Астон Виллы (4:2, автогол Мартинеса на 93-й минуте)

против Борнмута (3:2, Нельсон на 97-й минуте)

против Манчестер Юнайтед (3:1, гол Райса на 90+3 минуте)

против Лутона (4:3, гол Райса на 90+7 минуте)

Лондонский «Арсенал» находится на вершине турнирной таблицы английского чемпионата с 36 очками.