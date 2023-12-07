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  4. Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Англия
07 декабря 2023, 20:13 |
2813
1

Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ

Команда демонстрирует невероятный характер в концовках игры

07 декабря 2023, 20:13 |
2813
1
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».

Благодаря этой победе лондонцы стали первой командой в истории Английской премьер-лиги, которая в течение одного календарного года одержала пять побед благодаря голам, забитым после 90-й минуты.

В 2023 году «канониры» вырывали победы после 90-й минуты в следующих матчах:

  • против Манчестер Юнайтед (3:2, гол Сака на 90-й минуте)
  • против Астон Виллы (4:2, автогол Мартинеса на 93-й минуте)
  • против Борнмута (3:2, Нельсон на 97-й минуте)
  • против Манчестер Юнайтед (3:1, гол Райса на 90+3 минуте)
  • против Лутона (4:3, гол Райса на 90+7 минуте)

Лондонский «Арсенал» находится на вершине турнирной таблицы английского чемпионата с 36 очками.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Источник OneFootball
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Комментарии 1
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Дані Рохас
Это говорит о характере, а так же о серьёздных проблемах тренера претендующего на чемпионство, команда которого не редко не может играть уверено даже против аутсайдеров, а для победы в АПЛ нужны победы с запасом, Арсеналу нужно совершенствоваться если он хочет обогнать Сити
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