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Чемпионат Англии
Лутон Таун
05.12.2023 22:15 – FT 3 : 4
Арсенал
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Англия
06 декабря 2023, 00:20 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:51
1271
7

Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун

Команды на двоих забили семь голов

06 декабря 2023, 00:20 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:51
1271
7
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Getty Images/Global Images Ukraine. Лутон Таун – Арсенал

Во вторник, 5 декабря, состоялось два матча матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

В первом поединке игрового дня «Вулверхэмптон» благодаря голу корейца Хван Хи Чхана одержал минимальную победу в матче с «Бернли».

Лондонский «Арсенал» в суперматче с «Лутон Таун» победил со счетом 4:3, а победный гол Райс провел на 90+7 минуте. Украинский защитник Александр Зинченко начал этот матч на скамье для запасных и вышел на поле на 65-й минуте.

АПЛ. 15-й тур, 5 декабря.

Вулверхэмптон – Бернли – 1:0

Гол: Хи Чхан, 42.

Лутон Таун – Арсенал – 3:4

Голы: Ошо, 25, Адебайо, 49, Баркли, 57 – Мартинелли, 20, Жезус, 45, Хаверц, 60, Райс, 90+7.

Лутон: Камински, Каборе, Белл, Ошо, Менджи, Даути (Джайлз, 88), Таунсенд (Огбене, 62), Баркли, Раддок-Мпанзу (Кларк, 88), Браун (Чонг, 61), Адебайо (Моррис, 61).

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор (Зинченко, 64), Эдегор, Райс, Хаверц, Мартинелли (Троссард, 64), Сака, Габриэл Жезус.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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andre_lui
Шкода Лутон. Без Зінченка Арсенал забагато пропустив. З такою концентрацією до останньої хвилини Арсенал готовий взяти титул
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+5
introvert
Номінального захисника випускають на заміну, щоб підсилити атаку команди. Ніби-то парадокс, але ми усі чудово знаємо, який Зінченко насправді захисник)
А взагалі Сашко сьогодні показав, що роль джокера йому цілком до снаги. Серйозно підсилив за відведених йому півгодини ігрового часу командну гру Арсенала, добре відпрацював і в обороні, і в конструюванні атак. Міг відзначитися черговим асистом, вніс більш ніж вагомий внесок в переможну атаку на останніх секундах матчу. Одним словом, молодець.
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+4
roman75zpr
Вот же в Англии весело... В каждом туре какие-то триллеры 
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+4
Nordenus
Райя два гола привез... Так бы Арсенал спокойно победил
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+1
u6464u
Так трилер іще той , на останніх секундах Райс забив  такий бажаний гол , які емоції після цього , це щось з чимсь , Сашко кашу незіпсував , зіграв на гідному рівні , але не вірю що цей Арсенал може виграти чемпіонство .
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+1
pol-55
Ех *прошляпали* історію .
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0
Gargantua
больше было похоже на оперетку
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-4
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