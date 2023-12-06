Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун

Во вторник, 5 декабря, состоялось два матча матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

В первом поединке игрового дня «Вулверхэмптон» благодаря голу корейца Хван Хи Чхана одержал минимальную победу в матче с «Бернли».

Лондонский «Арсенал» в суперматче с «Лутон Таун» победил со счетом 4:3, а победный гол Райс провел на 90+7 минуте. Украинский защитник Александр Зинченко начал этот матч на скамье для запасных и вышел на поле на 65-й минуте.

АПЛ. 15-й тур, 5 декабря.

Вулверхэмптон – Бернли – 1:0

Гол: Хи Чхан, 42.

Лутон Таун – Арсенал – 3:4

Голы: Ошо, 25, Адебайо, 49, Баркли, 57 – Мартинелли, 20, Жезус, 45, Хаверц, 60, Райс, 90+7.

Лутон: Камински, Каборе, Белл, Ошо, Менджи, Даути (Джайлз, 88), Таунсенд (Огбене, 62), Баркли, Раддок-Мпанзу (Кларк, 88), Браун (Чонг, 61), Адебайо (Моррис, 61).



Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор (Зинченко, 64), Эдегор, Райс, Хаверц, Мартинелли (Троссард, 64), Сака, Габриэл Жезус.

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