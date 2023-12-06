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Чемпионат Англии
Лутон Таун
05.12.2023 22:15 – FT 3 : 4
Арсенал
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Англия
06 декабря 2023, 02:20 | Обновлено 06 декабря 2023, 02:22
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0

Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Английской Премьер-лиги

06 декабря 2023, 02:20 | Обновлено 06 декабря 2023, 02:22
45
0
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Арсенал» в поединке с командой «Лутон Таун» вырвал победу со счетом 4:3.

Победный гол для гостей забил Деклан Райс на 90+7 минуте.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 65-й минуте и провел полчаса на поле.

АПЛ. 15-й тур, 5 декабря

Лутон Таун – Арсенал – 3:4

Голы: Ошо, 25, Адебайо, 49, Баркли, 57 – Мартинелли, 20, Габриэл Жезус, 45, Хаверц, 60, Райс, 90+7.

Видеообзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Лутон Таун).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Адебайо (Лутон Таун).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Гэбриэл Ошо (Лутон Таун).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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