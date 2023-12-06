Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор

Вечером 5 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Арсенал» в поединке с командой «Лутон Таун» вырвал победу со счетом 4:3.

Победный гол для гостей забил Деклан Райс на 90+7 минуте.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 65-й минуте и провел полчаса на поле.

АПЛ. 15-й тур, 5 декабря

Лутон Таун – Арсенал – 3:4

Голы: Ошо, 25, Адебайо, 49, Баркли, 57 – Мартинелли, 20, Габриэл Жезус, 45, Хаверц, 60, Райс, 90+7.

Видеообзор матча