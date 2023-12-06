05.12.2023 22:15 – FT 3 : 4
Англия06 декабря 2023, 02:20 | Обновлено 06 декабря 2023, 02:22
45
0
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Английской Премьер-лиги
06 декабря 2023, 02:20 | Обновлено 06 декабря 2023, 02:22
45
0
Вечером 5 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.
Лондонский «Арсенал» в поединке с командой «Лутон Таун» вырвал победу со счетом 4:3.
Победный гол для гостей забил Деклан Райс на 90+7 минуте.
Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 65-й минуте и провел полчаса на поле.
АПЛ. 15-й тур, 5 декабря
Лутон Таун – Арсенал – 3:4
Голы: Ошо, 25, Адебайо, 49, Баркли, 57 – Мартинелли, 20, Габриэл Жезус, 45, Хаверц, 60, Райс, 90+7.
Видеообзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Лутон Таун).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Адебайо (Лутон Таун).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Гэбриэл Ошо (Лутон Таун).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2023, 22:16 8
Украинец забил в дебюте матча против «Аросы»
Футбол | 06 декабря 2023, 01:45 0
Руслан вместе с «Дженоа» вылетел из Кубка Италии в 1/8 финала
Футбол | 05.12.2023, 20:01
Футбол | 05.12.2023, 09:16
Футбол | 05.12.2023, 16:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.12.2023, 14:06 2
05.12.2023, 06:27
04.12.2023, 09:59 8
04.12.2023, 11:40 2
04.12.2023, 15:10 3
04.12.2023, 16:15 1
04.12.2023, 06:55 5