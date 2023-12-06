АРТЕТА: «Мы показали дух Арсенала. Лутон создал нам серьезные проблемы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал невероятную победу над командой «Лутон Таун» (4:3) в матче АПЛ:

«Я очень счастлив. Мы знали, что здесь будет большая битва. Мы усложнили себе задачу, пропустив голы. Мы показали дух команды, то, как мы боролись, показали наши качества в нужные моменты. И никогда не сдавались. Мы пошли на это и сегодня получили награду.

У Лутона навесы были превосходными, завершение было превосходным. Иногда нужно отдать должное сопернику. Огромный им комплимент, это была тяжелая ночь.

Мои поздравления «Лутону», его игрокам, персоналу. Атмосфера, которую они создали, сделала этот вечер особенным для игры в футбол, и они очень усложнили задачу для нашей команды. Они выступили очень хорошо. Эти игроки создают проблемы для любой команды.

Они были хороши в стандартах, заставили нас по-настоящему бороться за игру, и в конце концов это была красивая победа.

Что нам нужно улучшить – пропущенные три гола усложнили жизнь. Команда продемонстрировала дух, качество, смелость идти вперед. Мы старалися бороться до конца.

Я очень доволен командой. Я говорил со всеми, и они прыгают от радости. Я сегодня действительно счастливый тренер».