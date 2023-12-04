Во вторник, 5 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд».



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Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают первую строчку с 33 очками, а «Лутон Таун» идет 17 с девятью баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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