Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 декабря в 22:15 поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги
Во вторник, 5 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
После 14 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают первую строчку с 33 очками, а «Лутон Таун» идет 17 с девятью баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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