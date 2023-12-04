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Чемпионат Англии
Лутон Таун
05.12.2023 22:15 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2023, 16:50 |
415
0

Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 декабря в 22:15 поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги

04 декабря 2023, 16:50 |
415
0
Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

Во вторник, 5 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают первую строчку с 33 очками, а «Лутон Таун» идет 17 с девятью баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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