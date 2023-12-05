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Чемпионат Англии
Лутон Таун
05.12.2023 22:15 - : -
Арсенал
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Англия
05 декабря 2023, 00:53 |
68
0

Лутон Таун – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 декабря в 22:15 по Киеву

05 декабря 2023, 00:53 |
68
0
Лутон Таун – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

5 декабря на «Кенилворт Роуд» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Лутон» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Лутон

Клуб до этого в последний раз играли на уровне высшего дивизиона Англии (АПЛ тогда еще только был на уровне проекта) в начале 90-х лет прошлого века. Вернуться получилось только в этом году, и только через стыковые поединки. Конечно же, шляпники рассматривались чуть ли не как аутсайдер №1. В целом, они и не впечатляют своими результатами. Но, во-первых, есть и те, кто слабее (правда, Эвертон понизили искусственно, серьезно оштрафовав), во-вторых, постепенно получилось прибавлять. Если первые 4 тура приносили только поражения, то в сентябре получилось дома свести вничью 1-1 прием Вулверхэмптона, а потом - и выиграть прямого конкурента, ирисок, еще и в гостях. В октябре получилось добавить ничью с Ноттингем Форест, в ноябре - ухитрились выдать мега-сенсацию, в виде 1-1 с Ливерпулем. Наконец, уже после паузы на игры сборных за счет гола Брауна на 84-й минуте оформили победные 2-1 с Кристал Пэлас. Но Брентфорд уже никаких шансов не дал, там уступили 1-3.

Арсенал

Команда смогла в прошлом сезоне выполнить свою постоянную задачу, и даже в чем-то превзойти ее, когда стала 2-й в прошлом розыгрыше АПЛ. Хотя все равно утрата лидерства из-за провала в середине прошлой весны стала немалой ложкой дегтя. Канониры пытаются удержаться на тех позициях, что были взяты в 2022/2023. Это при том, что они играют в долгожданной Лиге чемпионов, и достаточно успешно. Разгромив Ланс, англичане не просто отомстили за единственную осечку, но и оформили досрочно выход в плей-офф. На внутренней арене были неудачи, чего стоит вылет из Кубка Лиги из-за поражения скромному соседу, Вест Хэму. Но за счет осечек конкурентов получилось даже на 1-е место в таблице Премьер-Лиги выскочить. А потом, быстро забив дважды, справились и с Вулверхэмптоном.

Статистика личных встреч

В обозримом прошлом стороны между собой не играли - аж с 1991-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в интригу. Канониры должны побеждать не минимально - ставим на них при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,66).

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Источник Sport.ua
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