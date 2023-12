Манчестер Юнайтед разрывает АПЛ. Эрик тен Хаг – лучший тренер в ноябре

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера месяца в ноябре.

Им стал 53-летний нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Красные дьяволы» под руководством тен Хага были единственной командой, которая не потеряла ни одного очка, одержав победы во всех трех матчах против «Фулхэма», «Лутон Тауна» и «Эвертона» в прошлом месяце.

Также «МЮ» стал единственным клубом, который за весь месяц не пропустил ни одного гола.

Эрик тен Хаг получил награду лучшему тренеру месяца в 3-й раз за карьеру (сентябрь 2022 года и февраль 2023 года). Только сэр Алекс Фергюсон, набравший 27 наград, выигрывал ее больше раз в качестве тренера «Ман Юнайтед».

Ранее награду лучшему игроку прошлого месяца забрал защитник представителей красного Манчестера Гарри Магуайр.

