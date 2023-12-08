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  4. Манчестер Юнайтед разрывает АПЛ. Эрик тен Хаг – лучший тренер в ноябре
Англия
08 декабря 2023, 14:39 |
412
0

Манчестер Юнайтед разрывает АПЛ. Эрик тен Хаг – лучший тренер в ноябре

Ранее награду лучшему игроку забрал Гарри Магуайр

08 декабря 2023, 14:39 |
412
0
Манчестер Юнайтед разрывает АПЛ. Эрик тен Хаг – лучший тренер в ноябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера месяца в ноябре.

Им стал 53-летний нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Красные дьяволы» под руководством тен Хага были единственной командой, которая не потеряла ни одного очка, одержав победы во всех трех матчах против «Фулхэма», «Лутон Тауна» и «Эвертона» в прошлом месяце.

Также «МЮ» стал единственным клубом, который за весь месяц не пропустил ни одного гола.

Эрик тен Хаг получил награду лучшему тренеру месяца в 3-й раз за карьеру (сентябрь 2022 года и февраль 2023 года). Только сэр Алекс Фергюсон, набравший 27 наград, выигрывал ее больше раз в качестве тренера «Ман Юнайтед».

Ранее награду лучшему игроку прошлого месяца забрал защитник представителей красного Манчестера Гарри Магуайр.

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Гарри Магуайр Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу лучший тренер
Источник Premier League
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