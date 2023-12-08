Манчестер Юнайтед разрывает АПЛ. Эрик тен Хаг – лучший тренер в ноябре
Ранее награду лучшему игроку забрал Гарри Магуайр
Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера месяца в ноябре.
Им стал 53-летний нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
«Красные дьяволы» под руководством тен Хага были единственной командой, которая не потеряла ни одного очка, одержав победы во всех трех матчах против «Фулхэма», «Лутон Тауна» и «Эвертона» в прошлом месяце.
Также «МЮ» стал единственным клубом, который за весь месяц не пропустил ни одного гола.
Эрик тен Хаг получил награду лучшему тренеру месяца в 3-й раз за карьеру (сентябрь 2022 года и февраль 2023 года). Только сэр Алекс Фергюсон, набравший 27 наград, выигрывал ее больше раз в качестве тренера «Ман Юнайтед».
Ранее награду лучшему игроку прошлого месяца забрал защитник представителей красного Манчестера Гарри Магуайр.
🥁 Presenting the #PL Manager of the Month for November...— Manchester United (@ManUtd) December 8, 2023
Erik ten Hag! 👏#MUFC pic.twitter.com/GdrdAlaljS
Let's keep building 👊🧱#MUFC || #PL— Manchester United (@ManUtd) December 8, 2023
A third @BarclaysFooty Manager of the Month award for the @ManUtd boss 🏆#PLAwards pic.twitter.com/u8QhtJgoKG— Premier League (@premierleague) December 8, 2023
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