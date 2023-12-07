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Англия
07 декабря 2023, 11:23 | Обновлено 07 декабря 2023, 11:33
183
1

Сделал всех! Магуайр признан лучшим игроком АПЛ в ноябре

Защитник «Манчестер Юнайтед» стал победителем опроса

07 декабря 2023, 11:23 | Обновлено 07 декабря 2023, 11:33
183
1
Сделал всех! Магуайр признан лучшим игроком АПЛ в ноябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги по итогам ноября.

30-летний уроженец Шеффилда в ноябре принял участие в трех матчах манкунианцев, в которых команда ни разу не пропустила.

На награду также претендовали Жереми Доку («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Томас Каминский («Лутон»), Маркус Тавернье («Борнмут») и Рахим Стерлинг («Челси»).

В текущем сезоне на клубном уровне Магуайр забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.

Ранее, напомним, Гарри Магуайр стал автором самого худшего паса в истории футбола.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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December 32
Молодец.  Не зря в основе сборной играет.   Позиция ведь не из простых.  Это Антони может болтаться всю игру где то.)
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