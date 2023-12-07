Сделал всех! Магуайр признан лучшим игроком АПЛ в ноябре
Защитник «Манчестер Юнайтед» стал победителем опроса
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги по итогам ноября.
30-летний уроженец Шеффилда в ноябре принял участие в трех матчах манкунианцев, в которых команда ни разу не пропустила.
На награду также претендовали Жереми Доку («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Томас Каминский («Лутон»), Маркус Тавернье («Борнмут») и Рахим Стерлинг («Челси»).
В текущем сезоне на клубном уровне Магуайр забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.
Ранее, напомним, Гарри Магуайр стал автором самого худшего паса в истории футбола.
🔴 Harry Maguire is the Premier League Player of the Month for November. pic.twitter.com/gV9VBGPAPN— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2023
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