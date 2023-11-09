Лига чемпионов09 ноября 2023, 17:05 |
2008
2
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
Защитник «Манчестер Юнайтед» в своем репертуаре
09 ноября 2023, 17:05 |
2008
2
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр снова заставил улыбнуться футбольных болельщиков.
В матче группового раунда Лиги чемпионов против «Копенгагена» (3:4) 30-летний уроженец Шеффилда отдал феноменально неточный пас в одном из игровых моментов. Вместо передачи во фланг на 10 метров на партнера у Магуайра получился навес на трибуну.
«Думал, что такой пас невозможен, но он в очередной раз доказывает нам, что невозможное возможно», – написал один из болельщиков в соцсетях.
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Комментарии 2
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Він і пенальті наприкінці першого тайму привіз. Так, косяки у нього трапляються часто, але він мені подобається. Симпатяга! А як головою незрівнянно грає, особливо при подачі кутових. У збірній Саутгейта Гаррі - топчик.
80 млн или сколько там за него заплатили?
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