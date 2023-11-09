Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 17:05 |
2008
2

ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков

Защитник «Манчестер Юнайтед» в своем репертуаре

09 ноября 2023, 17:05 |
2008
2
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр снова заставил улыбнуться футбольных болельщиков.

В матче группового раунда Лиги чемпионов против «Копенгагена» (3:4) 30-летний уроженец Шеффилда отдал феноменально неточный пас в одном из игровых моментов. Вместо передачи во фланг на 10 метров на партнера у Магуайра получился навес на трибуну.

«Думал, что такой пас невозможен, но он в очередной раз доказывает нам, что невозможное возможно», – написал один из болельщиков в соцсетях.

Видео момента

По теме:
ИНДЗАГИ: «Выйти в 1/8 финала за два тура до финиша – большая гордость»
Челси интересуется 17-летним героем игрового дня в Лиге чемпионов
Лунин отбил 50% пенальти в свои ворота за последние 5 лет
Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Копенгаген Лига чемпионов видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Футбол | 09 ноября 2023, 16:28 3
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»

Мичел – об адаптации Артема

Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Бокс | 08 ноября 2023, 23:39 3
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»

Тренер – об украинском чемпионе

Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Футбол | 09.11.2023, 00:10
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»
Футбол | 09.11.2023, 14:00
СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»
СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Бокс | 08.11.2023, 21:07
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sres2016
Він і пенальті наприкінці першого тайму привіз. Так, косяки у нього трапляються часто, але він мені подобається. Симпатяга! А як головою незрівнянно грає, особливо при подачі кутових. У збірній Саутгейта Гаррі - топчик.
Ответить
0
Gargantua
80 млн или сколько там за него заплатили?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 9
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
Энтони ДЖОШУА: «Живу с мамой. Не оставлять же ее ради какой-то девушки»
07.11.2023, 18:11 5
Бокс
Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
07.11.2023, 20:07
Футзал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 2
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем