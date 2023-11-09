ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр снова заставил улыбнуться футбольных болельщиков.

В матче группового раунда Лиги чемпионов против «Копенгагена» (3:4) 30-летний уроженец Шеффилда отдал феноменально неточный пас в одном из игровых моментов. Вместо передачи во фланг на 10 метров на партнера у Магуайра получился навес на трибуну.

«Думал, что такой пас невозможен, но он в очередной раз доказывает нам, что невозможное возможно», – написал один из болельщиков в соцсетях.

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